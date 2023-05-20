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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أرخص "زيرو" تقدمها شيري في مصر..أسعار هيونداي توسان..5 أنواع هاتشباك جديدة تبدأ من 400 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها. 

 

أسعار هيونداي توسان في السوق المصري .. صور

تقدم السيارة هيونداي توسان داخل السوق المصري عبر 7 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و 40 ألف جنيه، حتى مليون و 365 ألف جنيه، وتعتد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، التي يقدمها الصانع الكوري الجنوبي في مصر.

 

سوزوكي وميتسوبيشي.. 5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها في مايو| صور

شهد السوق المصري عدة تغييرات سعرية مؤخراً خلال شهر مايو، حيث كشفت العديد من الشركات العالمية عن أسعار أبرز سيارتها الجديدة في السوق المصري.

 

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

تحافظ السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، على ترتيبها كأرخص سيارة صينية مطروحة داخل السوق المصري من شركة شيري، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الايام القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 15 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

5 سيارات SUV صينية بعد الأسعار الجديدة .. تبدأ من نص مليون

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث يقدم الصانع الصيني الكثير من طرازات الـ SUV، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة لبعض السيارات المطروحة محليًا، حيث ارتفعت اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة قدرها 15 ألف جنيه.

 

تبدأ من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات.

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