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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات SUV صينية بعد الأسعار الجديدة .. تبدأ من نص مليون

5 سيارات صينية SUV
5 سيارات صينية SUV

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث يقدم الصانع الصيني الكثير من طرازات الـ SUV، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة لبعض السيارات المطروحة محليًا، حيث ارتفعت اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة قدرها 15 ألف جنيه.

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بالإضافة إلى أسعار النسخة تيجو 7 موديل 2023، والتي ارتفعت اسعارها بنسبة 25 ألف وحتى 30 ألف جنيه، بالاضافة إلى السيارة بيستون T77 التي شهدت زيادة تتراوح بين 270 ألف و 347 الف جنيه، إلى جانب قرينتها بيستون T33 بزيادة بلغت 251 و 261 ألف جنيه.

 

كما شهدت أيضا السيارة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV جاك JS4 زيادة اجمالية قدرها 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات SUV صينية داخل السوق المصري بعد زيادات شهر مايو.

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات صينية SUV في مصر 

5 سيارات صينية SUV 

1 – شيري تيجو 3 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 بسعر 560 الف جنيه بدلاً من 545 ألف جنيه بعد ان ارتفعت اسعارها 15 الف جنيه، وتعتمد هذه النسخة على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمتع بقوة اجمالية قدرها 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتيك "جر أمامي".

5 سيارات صينية SUV 

2 – شيري تيجو 7 

 

تقدمت أسعار الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 نحو 25 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 670 ألف جنيه بدلاً من 645 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية زيادة قدرها 30 ألف جنيه، ليصل إلى 730 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة محرك تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعة أوتوماتيك من 6 نقلات.

5 سيارات صينية SUV 

3 – بيستون T77

 

تقدم الفئة الأولى من السيارة بيستون T77 بسعر مليون و45 ألف بدلاً من 737 ألف جنيه بزيادة قدرها 308 الف جنيه، ويبلغ سعر الفئة الثانية نحو مليون و135 ألف بدلاً من 788 ألف جنيه بعد زيادة قدرها 347 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الثالثة بزيادة سعرية قدرها 270 ألف جنيه ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و215 ألف جنيه بدلاً من 945 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك.

5 سيارات صينية SUV 

4 – بيستون T33

 

ارتفعت سعر الفئة الأولى نحو 251 الف جنيه ليصل إلى 845 ألف جنيه بدلاً من 594 ألف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثانية إلى 899 ألف جنيه بدلاً من 638 ألف جنيه بعد ان شهدت زيادة قدرها 261 ألف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية بلغت 168 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات.

5 سيارات صينية SUV 

5 – جاك JS4

 

تحتوي السيارة جاك JS4 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء طراز CVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تقدم الفئة الاولى من السيارة جاك JS4 بسعر 759.900 ألف جنيه بدلاً من 709.900 ألف جنيه، و 809.900 ألف جنيه بدلاً من 759.900 ألف جنيه للفئة الثانية.

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