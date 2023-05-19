عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

5 سيارات هاتشباك
5 سيارات هاتشباك

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات.

السعر الجديد لارخص سيارات ستروين في مصر "موديل 2023" .. صور

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك

تتربع السيارة سوزوكي سيلاريو على قائمة سيارات الهاتشباك، كأرخص نسخة ضمن القائمة التالية حيث تقدم بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه للفئة الاولى، و 410 ألأف جنيه للثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة 420 الف جنيه، و 490 ألف جنيه للفئة الرابعة والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

5 سيارات هاتشباك

وتقدم شركة ميتسوبيشي نسختها ميراج من فئة الهاتشباك موديل 2023، وذلك عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر 480 ألف جنيه، حيث تعتمد تلك السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية، مدعومة بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

5 سيارات هاتشباك

كما تقدم شركة رينو الفرنسية نسختها سانديرو 2023 بفئة واحدة ايضا، ولكن بسعر رسمي يبلغ 565 الف جنيه، ويمكن لهذه النسخة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.

5 سيارات هاتشباك

وتقدم شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، النسخة فيات تيبو من فئة السيدان، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك والتي تتراوح اسعارها الرسمية بين 910 ألف و 975 ألف جنيه، حيث تعتمد تلك السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية.

5 سيارات هاتشباك

وتعتبر السيارة فيات 500 من اصغر اصدارات العلامة الايطالية عن فئة الهاتشباك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 900 ألف جنيه للفئة PANORAMA، بينما يبلغ سعر الفئة CABRIO نحو 950 ألف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 نقلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.

سيارات SUV سيدان هاتشباك فئة الهاتشباك 5 سيارات هاتشباك سيارات هاتشباك جديدة السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

أسعار هيونداي توسان في السوق المصري .. صور

الاسعار الجديدة لـ نيسان صني بعد طرح موديل 2024 .. صور

سعر أغلى سيارة من ستروين في مصر موديل 2023 .. صور

تعديل اكثر قوة من منهارت لـ رينج روفر سبورت .. 644 حصانا |صور

ستروين C4 موديل 2023 .. اعرف سعرها الجديد بمصر

جيلي GX3 برو 2024 الجديدة كليًا تقترب من السوق المصري .. تفاصيل

السعر الجديد لارخص سيارات ستروين في مصر "موديل 2023" .. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

سرقة سيارة كشفت العصابة.. حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ