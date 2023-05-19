تبدأ من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك

تتربع السيارة سوزوكي سيلاريو على قائمة سيارات الهاتشباك، كأرخص نسخة ضمن القائمة التالية حيث تقدم بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه للفئة الاولى، و 410 ألأف جنيه للثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة 420 الف جنيه، و 490 ألف جنيه للفئة الرابعة والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

5 سيارات هاتشباك

وتقدم شركة ميتسوبيشي نسختها ميراج من فئة الهاتشباك موديل 2023، وذلك عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر 480 ألف جنيه، حيث تعتمد تلك السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية، مدعومة بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

5 سيارات هاتشباك

كما تقدم شركة رينو الفرنسية نسختها سانديرو 2023 بفئة واحدة ايضا، ولكن بسعر رسمي يبلغ 565 الف جنيه، ويمكن لهذه النسخة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.

5 سيارات هاتشباك

وتقدم شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، النسخة فيات تيبو من فئة السيدان، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك والتي تتراوح اسعارها الرسمية بين 910 ألف و 975 ألف جنيه، حيث تعتمد تلك السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية.

5 سيارات هاتشباك

وتعتبر السيارة فيات 500 من اصغر اصدارات العلامة الايطالية عن فئة الهاتشباك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 900 ألف جنيه للفئة PANORAMA، بينما يبلغ سعر الفئة CABRIO نحو 950 ألف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 نقلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.