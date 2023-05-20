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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشاطئية يهزم عمان برباعية ويتوج بطلا لكأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

حقق منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى لقب بطولة كأس العرب المقامة فى السعودية بعد الفوز على منتخب عمان فى المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين. 


واحرز أهداف منتخب الشاطئية حسان محمد هدفين وإسماعيل بهجت وهيثم محسوب كوستا هدف لكل لاعب.
 

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منتخب الشاطئية يواصل انتصاراته بكأس العرب 

 

وكان منتخب الشاطئية قد حقق الفوز على منتخبات قيرغيزستان وعمان وفلسطين فى دور المجموعات،

 كما فاز منتخب الشاطئية على منتخب موريتانيا فى دور ربع النهائي ثم فلسطين فى الدور قبل النهائي. 
وشاركت منتخبات السعودية والإمارات والمغرب والكويت ولبنان فى البطولة وخرجت من الادوار الأولى للبطولة.
ويرأس بعثة منتخب الشاطئية محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك وأحمد سامى المدير الادارى واسلام شاكر مدير المهمات.
وتضم قائمة لاعبي منتخب الشاطئية كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

 

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