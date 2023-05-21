أخبار الفن.. شقيق محمد الأدنداني يكشف سرا عن الراحل والجمهور يحاصر أمير كرارة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

صور من عزاء جدة نور إيهاب في مسجد الحامدية الشاذلية

بدأ عزاء جدة الفنانة نور إيهاب، منذ قليل، في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور نجوم الفن والإعلام.

ميرنا نور الدين تخطف القلوب من داخل الجيم

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

كان يعشق إسماعيل يس.. شقيق محمد الأدنداني يكشف سرا عن الراحل

كشف شقيق الفنان الراحل محمد الأدنداني ؛ عن حب شقيقه للفنان الراحل إسماعيل يس.

ع الزيرو.. محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد مع نيللي كريم

روج النجم محمد رمضان لفيلمه الجديد ع الزيرو ، المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى، من بطولته بالاشتراك مع الفنانة نيللي كريم، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الجمهور يحاصر أمير كرارة أثناء تصوير البعبع

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “البعبع” على قدم وساق، سعيا منهم لانهاء كافة المشاهد ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.



ليوناردو دي كابريو في عرض فيلمه Killers Of The Flower Moon بمهرجان كان

ظهر المخرج الكبير مارتن سكورسيزي على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي في عرض فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon.



أفراح النجوم على كل لون| زفاف أسطوري لابنة حميد الشاعري.. وليلة حسن شاكوش بـ4 ملايين جنيه

لم تكن ابنة حميد الشاعري، هي أول من تدخل القفص الذهبي في الفترة الأخيرة، إذ شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة وعلى مدار أشهر قليلة العديد من حالات الزواج.

فريق "رقص مال" يطرح أغنية عفروتو تايب بيت

أطلق فريق "رقص مال" الجولة الرابعة من مشروعه الغنائي الكبير "شهر مال" منذ قليل بأغنية "عفروتو تايب بيت"، للرابر مروان موسى، ضمن ألبومه المصغر الذي يحمل عنوان "3".

باقيين في قلوبنا .. ليلى علوي تحيي ذكرى سمير غانم وملك الأفراح

أحيت الفنانة ليلى علوي، ذكرى رحيل سمير غانم وسمير صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".