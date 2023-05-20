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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ع الزيرو.. محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد مع نيللي كريم

فبلم ع الزيرو
فبلم ع الزيرو

روج النجم محمد رمضان لفيلمه الجديد ع الزيرو ، المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى، من بطولته بالاشتراك مع الفنانة نيللي كريم، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"


ونشر محمد رمضان صورة تجمعه مع الفنانة نيللي كريم، والطفل منذر، من كواليس تصوير الفيلم، ، معلقًا: "حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چي في مصر ومريم ويوسف، حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى، ع الزيرو، تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، إنتاج العدل جروب، ثقة في الله بركان نجاح"


وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان هي بطولة فيلم هارلي، الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وضم الفيلم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم:  محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وغيرهم،  والعمل من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_٢٠١٣٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_٢٠١٣٢٥
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_٢٠١٣٢٥
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_٢٠١٣١٦
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_٢٠١٣١٦

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