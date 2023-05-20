باقيين في قلوبنا .. ليلى علوي تحيي ذكرى سمير غانم وملك الأفراح

أحيت الفنانة ليلى علوي، ذكرى رحيل سمير غانم وسمير صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشرت ليلى علوي صورًا لهما وعلقت عليها: "ذكرى وفاة الغاليين على قلوبنا، سمير غانم وسمير صبري.. باقيين في قلوبنا دايمًا بكل موقف حلو شفناه منكم وكل لحظة قضيناها مع بعض.. وباقيين في قلوبنا وعقولنا بأعمالكم وصدقكم وحبكم للفن والحياة والناس وحشتوني، اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم وعنا جميعًا".



ورحل عن عالمنا الفنان سمير غانم في 20 مايو 2021، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وفي نفس اليوم عام 2022، رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري ليلحق بصديقه المقرب له.