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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور من عزاء جدة نور إيهاب في مسجد الحامدية الشاذلية

صدى البلد

بدأ عزاء جدة الفنانة نور إيهاب، منذ قليل، في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور نجوم الفن والإعلام.

ونعت جمعية أبناء الفنانين الراحلة ليلى عبد الغني السيد، ابنة الفنان الكبير عبد الغني السيد، وشقيقة محمد عبد الغني السيد، عضو مجلس إدارة الجمعية رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

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وكانت الفنانة نور إيهاب، قد نعت جدتها، من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "انتقلت إلى رحمة الله جدتي الحاجة ليلى عبد الغني، وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة، نسألكم الفاتحة".

وبدورها، حرصت ريهام عبد الغفور، على نعي الراحلة، عبر حسابها على “فيس بوك”، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله، أمي التانية، ووالدة صديقة عمري، السيدة ليلى عبد الغني السيد".

عزاء جدة نور إيهاب
عزاء جدة نور إيهاب
عزاء جدة نور إيهاب
عزاء جدة نور إيهاب
عزاء جدة نور إيهاب
عزاء جدة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب مسجد الحامدية الشاذلية الفنان الكبير عبد الغني نور إيهاب ميمو

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