عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليوناردو دي كابريو في عرض فيلمه Killers Of The Flower Moon بمهرجان كان

فيلم Killers Of The
فيلم Killers Of The Flower Moon

ظهر المخرج الكبير مارتن سكورسيزي على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي في عرض فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon.
 

فيلم Killers Of The Flower Moon يعرض في أكتوبر المقبل بعدد محدود من السينمات في أمريكا، لمدة 45 يوما، قبل طرحه رسميا عبر منصة أبل تي في، وهو التوجه العالمي لعرض الأفلام مؤخرا عقب جائحة كورونا.

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة.

 

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية ومقتبس من رواية خيالية.

txt

محمد نبيل يكتب : تحت الوصاية .. مغامرة منى زكي الأنضج

txt

بؤس وإزعاج .. جينيفر لورانس تهاجم الفنان ليوناردو دي كابريو لهذا السبب

تلقى النجم العالمي مايكل دوجلاس تكريم السعفة الذهبية بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي، وإلى جواره النجمة المخضرمة كاثرين دينوف، وأوما ثورمان. 
 

وحرصت الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز على التواجد برفقة زوجها النجم مايكل دوجلاس وابنتهما، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي.


واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.
 

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

Killers Of The Flower Moon
Killers Of The Flower Moon
Killers Of The Flower Moon
Killers of the Flower Moon افتتاح مهرجان كان جينيفر لورانس حفل افتتاح مهرجان كان كاثرين زيتا جونز مهرجان كان السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا .. فيديو

موضوعات متعلقة

نشاط مكثف لهيئة الأفلام السعودية بمهرجان كان

تكريم تارا عماد.. مهرجان البحر الأحمر يحتفي بدور المرأة في السينما

المهرجان المصري الأمريكي للسينما يطلق دورته الثالثة نوفمبر القادم

ريدلي سكوت ينضم لـ مجلس مهرجان عمان السينمائي الاستشاري

مهرجان البحر الأحمر.. 8 مشاريع مختارة لمِنح ما بعد الإنتاج

إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الترعة قبل عرضه بمهرجان كان

مهرجان عمان السينمائي يعلن عن تشكيل مجلس استشاري دولي

البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الثالثة

ترشيحاتنا

ماذا حدث في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية اليوم ؟

أردوغان: نسعى لتسليم المساكن الدائمة للمتضررين من الزلزال

5 سيارات ألمانية من الفئة الرياضية بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

بعد تثبيت أسعار الفائدة .. حقيقة وقف شهادات بنكيّ مصر والأهلي

نحتاج دعمًا.. أول رد من الشباب والرياضة على تصريحات أمين صندوق الأهلي

التموين تصادر 108 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم وصفة لعلاج خلل سكر الدم وسد الشهية

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

اﻟﻤﺰﻳﺪ