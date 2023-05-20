ليوناردو دي كابريو في عرض فيلمه Killers Of The Flower Moon بمهرجان كان

ظهر المخرج الكبير مارتن سكورسيزي على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي في عرض فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon.



فيلم Killers Of The Flower Moon يعرض في أكتوبر المقبل بعدد محدود من السينمات في أمريكا، لمدة 45 يوما، قبل طرحه رسميا عبر منصة أبل تي في، وهو التوجه العالمي لعرض الأفلام مؤخرا عقب جائحة كورونا.

مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان السينمائي

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة.

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية ومقتبس من رواية خيالية.

تلقى النجم العالمي مايكل دوجلاس تكريم السعفة الذهبية بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي، وإلى جواره النجمة المخضرمة كاثرين دينوف، وأوما ثورمان.



وحرصت الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز على التواجد برفقة زوجها النجم مايكل دوجلاس وابنتهما، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي.



واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.



فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

Killers Of The Flower Moon

Killers Of The Flower Moon