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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. جلسة تصوير للنجم مايكل دوجلاس في مهرجان كان قبل تكريمه الليلة

مايكل دوجلاس
مايكل دوجلاس

حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس على التقاط الصور أمام الجمهور والإعلام صباح اليوم، قبل تكريمه في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي وحصوله على السعفة الذهبية. 

 

واختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الفنان المخضرم مايكل دوجلاس لمنحه السعفة الذهبية في النسخة ٧٦ المقرر إقامته خلال أيام. 

 

وسيحصل مايكل دوجلاس على سعفة الشرف الذهبية في مهرجان كان تحية لمسيرته الرائعة والتزامه بالسينما، وسيقوم المهرجان بتكريمه في حفل الافتتاح اليوم الثلاثاء 16 مايو.

 

مايكل دوجلاس قدم مسيرة فنية استمرت على مدار ٥٠ عاما، ويحصل على السعفة الذهبية بعد أسماء كبيرة في مجال السينما أبرزهم فورست ويتكر ، وجودي فوستر ، وجان بيير لود ، وأغنيس فاردا.

 

 

واختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في في الفترة من 16 حتى 27 مايو بعد مسيرة فنية ناجحة. 

 

 

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره. 

 

أفلام المسابقة 

 

وينافس في المسابقة الرسمية حتى الآن فيلمي Black Flies للمخرج الفرنسي جان ستيفان سوفير، وLE RETOUR لزميلته المخرجة كاثرين كورسيني.

 

فيلم Black Flies من بطولة شون بن، كالي ريس، مايك تايسون، كاثرين واترستون، وغيرهم، وتدور أحداثه حول مسعف شاب يحصل على دورة مكثفة في تقنيات إنقاذ الأرواح أثناء العمل مع أحد المحاربين القدامى في نيويورك. 

 

أما فيلم LE RETOUR من بطولة دينيس بوداليديس، و فيرجينيا ليدوين، أيساتو ديالو ساجنا، وغيرهم، وتدور أحداثه حول سيدة أربعينية تتيح لها الفرصة للعمل لدى عائلة باريسية غنية، لرعاية أطفالها في إجازة الصيف لتعود إلى بلدتها التي غادرتها مع أطفالها منذ 15 عاما في ظروف مأساوية. 

 

 

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