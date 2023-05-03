مهرجان كان يمنح مايكل دوجلاس السعفة الذهبية في نسخته الـ76

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الفنان المخضرم مايكل دوجلاس لمنحه السعفة الذهبية في النسخة ٧٦ المقرر إقامته خلال أيام.

وسيحصل مايكل دوجلاس على سعفة الشرف الذهبية في مهرجان كان تحية لمسيرته الرائعة والتزامه بالسينما، وسيقوم المهرجان بتكريمه فيحفل الافتتاح يوم الثلاثاء 16 مايو .

مايكل دوجلاس قدم مسيرة فنية استمرت على مدار ٥٠ عاما، ويحصل على السعفة الذهبية بعد أسماء كبيرة في مجال السينما أبرزهم فورست ويتكر ، وجودي فوستر ، وجان بيير لود ، وأغنيس فاردا.

واختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في في الفترة من 16 حتى 27 مايو بعد مسيرة فنية ناجحة.

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره.