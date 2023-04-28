مهرجان كان يعلن عن مجموعة جديدة من أفلام النسخة 76.. تعرف عليها

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن أسماء مجموعة جديدة من الأفلام المشاركة في النسخة 76 المقرر انطلاقها في الفترة من 16 حتى 27 مايو المقبل.

أفلام المسابقة

وينافس في المسابقة الرسمية حتى الآن فيلمي Black Flies للمخرج الفرنسي جان ستيفان سوفير، وLE RETOUR لزميلته المخرجة كاثرين كورسيني.

فيلم Black Flies من بطولة شون بن، كالي ريس، مايك تايسون، كاثرين واترستون، وغيرهم، وتدور أحداثه حول مسعف شاب يحصل على دورة مكثفة في تقنيات إنقاذ الأرواح أثناء العمل مع أحد المحاربين القدامى في نيويورك.

أما فيلم LE RETOUR من بطولة دينيس بوداليديس، و فيرجينيا ليدوين، أيساتو ديالو ساجنا، وغيرهم، وتدور أحداثه حول سيدة أربعينية تتيح لها الفرصة للعمل لدى عائلة باريسية غنية، لرعاية أطفالها في إجازة الصيف لتعود إلى بلدتها التي غادرتها مع أطفالها منذ 15 عاما في ظروف مأساوية.

أفلام العرض الأول

ويشهد مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام عرض 3 أفلام لأول مرة، وفق القائمة المعلنة حتى الآن، وهي Perdidos en la noche، و L'amour et les forêts، وEureka.

أما خارج المسابقة فيعرض فيلم L'abbé Pierre، للمخرج والممثل فريدريك تيلير، وتدور أحداثه حول شخص يعاني من الفقر والتشرد بعدما عانى وكافح في الحرب العالمية الثانية.

وتشهد مسابقة نظرة ما عرض فيلمين وهما وهي: ONLY THE RIVER FLOWS للمخرج وي شوجان، و UNE NUIT للمخرج الفرنسي أليكس لوتز ويعرض خارج المسابقة في حفل ختامها.