عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان كان يعلن عن مجموعة جديدة من أفلام النسخة 76.. تعرف عليها

بوستر مهرجان كان
بوستر مهرجان كان

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن أسماء مجموعة جديدة من الأفلام المشاركة في النسخة 76 المقرر انطلاقها في الفترة من 16 حتى 27 مايو المقبل. 

 

أفلام المسابقة 

 

وينافس في المسابقة الرسمية حتى الآن فيلمي Black Flies للمخرج الفرنسي جان ستيفان سوفير، وLE RETOUR لزميلته المخرجة كاثرين كورسيني.

 

فيلم Black Flies من بطولة شون بن، كالي ريس، مايك تايسون، كاثرين واترستون، وغيرهم، وتدور أحداثه حول مسعف شاب يحصل على دورة مكثفة في تقنيات إنقاذ الأرواح أثناء العمل مع أحد المحاربين القدامى في نيويورك. 

 

أما فيلم LE RETOUR من بطولة دينيس بوداليديس، و فيرجينيا ليدوين، أيساتو ديالو ساجنا، وغيرهم، وتدور أحداثه حول سيدة أربعينية تتيح لها الفرصة للعمل لدى عائلة باريسية غنية، لرعاية أطفالها في إجازة الصيف لتعود إلى بلدتها التي غادرتها مع أطفالها منذ 15 عاما في ظروف مأساوية. 

 

أفلام العرض الأول

 

ويشهد مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام عرض 3 أفلام لأول مرة، وفق القائمة المعلنة حتى الآن، وهي Perdidos en la noche، و L'amour et les forêts، وEureka.

 

أما خارج المسابقة فيعرض فيلم L'abbé Pierre، للمخرج والممثل فريدريك تيلير، وتدور أحداثه حول شخص يعاني من الفقر والتشرد بعدما عانى وكافح في الحرب العالمية الثانية.

 

وتشهد مسابقة نظرة ما عرض فيلمين وهما وهي: ONLY THE RIVER FLOWS للمخرج وي شوجان، و UNE NUIT للمخرج الفرنسي أليكس لوتز ويعرض خارج المسابقة في حفل ختامها. 

 

كان الحرب العالمية الثانية مهرجان كان الحرب العالمية مهرجان باريس كان السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

معلق رياضي: عدم إيقاف كهربا جريمة.. وسأقطع علاقتي بالزمالك إذا لعب السوبر

ترشيحاتنا

شاهد .. فورد  F-150 Raptor R تتحول لـ وحش سداسي العجلات 6X6

أشبه بكنز علي بابا..العثورعلى 175 قطعة نقدية مخبأة لمدة 2000عام بغابة إيطالية|تابع

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الأمريكيين الموجودين في السودان

أفضل دعاء يوم الجمعة.. ردده قبل الفجر أو بعد صلاة العصر

شوبير يكشف تفاصيل جلسة أوسوريو مع خماسي الزمالك

مصر تتهم نتفليكس بالتزييف وارتكاب مغالطات صارخة في فيلم كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

ربع مليون جنيه .. سعر حقيبة غادة عبد الرازق تصدم جمهورها | شاهد

مش هتعرفها.. شاهد مي كساب قبل وبعد تكميم المعدة

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ