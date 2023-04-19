مهرجان كان السينمائي الدولي يكشف عن بوستر النسخة 76 الرسمي

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن البوستر الرسمي للنسخة 76 المقرر انطلاقها في الفترة من 16 حتى 27 مايو المقبل.

وحمل البوستر الرسمي لمهرجان كان هذا العام، صورة الممثلة المخضرمة كاثرين دينوف التي التقطت على إحدى الشواطيء الفرنسية يوم 1 يونيو عام 1968، أثناء تصوير فيلم La Chamade d'Alain Cavalier.

وبعد 55 عاما من هذه اللقطة، مازالت كاثرين دينوف التي تبلغ من العمر 79 عاما، نموذج وتجسيد لما يجب أن تكون عليه السينما من جرأة ورومانسية وبهجة، ودائما يعيدها الفن إلى الحياة.

وتشهد النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حضورا ومشاركة عربية متميزة من خلال عدد من الأعمال من عدة دول عربية أبرزها السودان والأردن وتونس.

بوستر مهرجان كان

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولى اختيار الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة الفنانة هند صبرى للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

الفيلم الوثائقي لكوثر بن هنية Les filles d'Olfa تم تصويره في تونس في العام الماضي والفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية ومن بطولة هند صبري.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدةسينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.