وداعا جوليا وبنات ألفة.. أبرز المشاركات العربية في مهرجان كان السينمائي 2023

تشهد النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حضورا ومشاركة عربية متميزة من خلال عدد من الأعمال من عدة دول عربية أبرزها السودان والأردن وتونس.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي منذ أيام، الأفلام المشاركة في مسابقات النسخة 76، المقرر انطلاقها في الفترة من 16 حتى 27 مايو المقبل.

بنات ألفة

بنات ألفة

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولى اختيار الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة الفنانة هند صبرى للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

الفيلم الوثائقي لكوثر بن هنية Les filles d'Olfa تم تصويره في تونس في العام الماضي والفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية ومن بطولة هند صبري.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدةسينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وداعا جوليا

وداعا جوليا

يعد فيلم "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، هو أول عمل سوداني يشارك في مسابقات مهرجان كان السينمائي الدولي، الأعرق في التاريخ.

اختير فيلم "وداعا جوليا"، للمنافسة والعرض ضمن أعمال مسابقة نظرة ما، وينتمي الفيلم إلى الدراما الاجتماعية مع جانب تشويقي لها طابع مستلهم من السينما الواقعية، يبرز الجوانب المتعددة للثقافة السودانية التي لم يسبق لها العرض على شاشة السينما من قبل.

تدور أحداث فيلم "وداعا جوليا"، في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

يشارك في بطولة وداعًا جوليا الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال السودان السابقة سيران رياك والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

إن شاء الله ولد

إن شاء الله ولد

يشهد الفيلم الروائي الأردني إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وينافس في قسم أسبوع النقاد، ليكون أول فيلم أردني ينافس في تاريخ المهرجان الفرنسي الأهم وهو الفيلم الروائي الطويل لمخرجه بعد عدة أفلام قصيرة أنجحها فيلم الببغاء الذي شارك في عشرات المهرجانات وحصد الجوائز.

إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

ويقول المخرج أمجد الرشيد "فخور بتواجد فيلمي الروائي الأول في أهم مهرجان عالمي، فيلم إنشالله ولد يتمحور حول العيش تحت قيود مجتمع ذكوري قمعي. يحمل هذا الفيلم مكانة شخصية وعاطفية عميقة في قلبي. ولذلك فإن إخلاصي في سرد هذه القصة يهدف لخلق روح حقيقية وواقعية في الفيلم لكي يرتبط بها المشاهد وتدفعه للتفكير.

مشاركة مغربية

كلاب الصيد

يشارك أيضا فيلم المخرجة المغربية أسماء المدير، "كذب أبيض" في مسابقة نظرة ما، ويحكي قصة المخرجة نفسها حيث تذهب إلى منزل والديها في الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى منزل آخر. في منزل عائلتها، بدأت في فرز كل أغراض طفولتها.

كذب أبيض

وينضم له الفيلم المغربية "كلاب الصيد"، للمخرج كمال لزرق، وتدور قصته حول حسن وعصام، الأب والإبن، اللذان يحاولان كسب قوتهما اليومي في إحدى الضواحي الشعبية للدار البيضاء، فيقومان بأعمال إجرامية صغيرة لصالح أحد رؤساء العصابات المحلية.

وفي إحدى الليالي، يموت في سيارتهما عن طريق الخطأ رجل كانا يقصدان خطفه، فيجد حسن وعصام نفسيهما أمام جثة يجب التخلص منها، ومن هنا تبدأ مغامرتهما الليلية الطويلة في أسوأ أحياء المدينة.