قمة دوري الكالتشيو.. نابولي يواجه ميلان في رحلة الزحف نحو الصدارة

يستضيف مساء اليوم الإثنين فريق نابولي نظيره ميلان، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" خلال الموسم الجاري 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين، في الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت "القاهرة"، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت “مكة المكرمة”

وتُذاع مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي على قناة AD Sports 1 HD.

ويحتل فريق ميلان المركز الثاني برصيد 63 خلف غريمه التقليدي الإنتر المتصدر في ترتيب دوري الكالتشيو الإيطالي.

فيما حل فريق نابولي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي.