أزمة لوكاكو تتصاعد مع نابولي.. اللاعب البلجيكي يتمرد على البرنامج الطبي

دخلت أزمة النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع نادي نابولي مرحلة معقدة، بعدما تمسك اللاعب بموقفه بشأن استكمال برنامجه العلاجي في بلجيكا، رغم تحذيرات النادي وطلبه من اللاعب العودة في موعد أقصاه الثلاثاء.

وتعود جذور الأزمة إلى إصابة عضلية يعاني منها لوكاكو، حيث كشف اللاعب في بيان رسمي أن الفحوصات أظهرت وجود التهاب وتجمع سوائل في عضلة الفخذ الأمامية، بالقرب من نسيج ندبي، مؤكدًا أنها الإصابة الثانية له منذ نوفمبر الماضي.

ورغم تأكيد رغبته في العودة سريعًا ومساعدة فريقه، أصر لوكاكو على استكمال التأهيل في بلجيكا، معتبرًا أن حالته البدنية لم تكن جيدة مؤخرًا، وهو ما أثار غضب إدارة نابولي التي لوّحت بإمكانية تجميده حال عدم الالتزام بتعليماتها.

وتشير تقارير إلى أن الأزمة تتجاوز مجرد برنامج علاجي، حيث تتعلق بتراجع ثقة اللاعب في الجهاز الطبي للنادي، خاصة بعد تكرار الإصابات داخل الفريق هذا الموسم.

وفي هذا السياق، تلقى لوكاكو دعمًا من مواطنه كيفين دي بروين، الذي أشار إلى خوضه تجربة مشابهة، مفضلًا العلاج في بلجيكا، مؤكدًا صعوبة التنسيق عند وجود رؤيتين طبيتين مختلفتين.