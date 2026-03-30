إصابة غامضة وقرار مفاجئ.. ماذا يحدث مع لوكاكو؟

تحدث روميلو لوكاكو مهاجم نابولي ومنتخب بلجيكا عن تطورات حالته الصحية كاشفًا حقيقة غيابه عن معسكر المنتخب خلال الفترة الحالية.

وكان لوكاكو قد غادر معسكر بلجيكا قبل المواجهتين الوديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك مفضلًا التركيز على استعادة جاهزيته البدنية في ظل تقارير تحدثت عن توتر في علاقته مع ناديه بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي في بلجيكا دون موافقة الإدارة.

تفاصيل الإصابة والبرنامج العلاجي

وأوضح لوكاكو في بيان رسمي أن الموسم الحالي كان صعبًا عليه، سواء بسبب الإصابات أو ظروفه الشخصية، مؤكدًا أنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أنه خضع لفحوصات طبية في بلجيكا كشفت عن التهاب وتجمع للسوائل في عضلة الفخذ بالقرب من نسيج ندبي قديم، وهي الإصابة الثانية التي يعاني منها منذ عودته للمباريات في نوفمبر الماضي.

وأكد المهاجم البلجيكي أنه فضّل استكمال برنامجه التأهيلي في بلاده، بهدف التعافي الكامل، والعودة بشكل أقوى لمساعدة فريقه في المرحلة المقبلة.

رسالة طمأنة لجماهير نابولي

وشدد لوكاكو على ارتباطه الكبير بنادي نابولي، مؤكدًا أنه لا يمكنه التخلي عن الفريق، وأن هدفه الأول هو استعادة كامل لياقته من أجل تقديم الإضافة المنتظرة.

وأضاف أن تراجع حالته البدنية مؤخرًا أثر بشكل سلبي على حالته الذهنية، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الابتعاد المؤقت للتركيز على التعافي.

هدفه العودة بقوة مع النادي والمنتخب

واختتم لوكاكو تصريحاته بالتأكيد على رغبته في دعم نابولي ومنتخب بلجيكا في تحقيق أهدافهما، مشيرًا إلى أنه سيعود فور اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.

ومن المنتظر أن يمثل لوكاكو أحد أبرز أسلحة منتخب بلجيكا في مواجهة منتخب مصر، المقررة يوم 15 يونيو المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.