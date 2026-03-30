أول تعليق من لوكاكو بعد أزمته الأخيرة مع نابولي وغيابه عن معسكر بلجيكا

كشف روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي ومنتخب بلجيكا، عن تفاصيل وضعه الصحي وسبب غيابه عن معسكر المنتخب الوطني قبل المباراتين الوديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك.

وشدد اللاعب على أنه غادر المعسكر ليعتني بلياقته البدنية بعد موسم شاق تخلله إصابات وتحديات شخصية، نافياً ما أثير من شائعات حول خلاف مع ناديه الإيطالي.

وأوضح لوكاكو في تصريحات رسمية أن الفحوص الطبية التي أجراها في بلجيكا كشفت عن التهاب وتجمع سوائل في عضلة الفخذ المجاورة للنسيج الندبي، وهي نفس المشكلة التي واجهها عند عودته للمباريات في نوفمبر الماضي، ولذا فضل اللاعب خوض برامج التأهيل الفردية في بلجيكا لضمان العودة بكامل جاهزيته لمساعدة الفريق حين يُطلب منه ذلك.

وأكد لوكاكو حبه العميق لنابولي، مشدداً على أن ولاءه للفريق لا يتزعزع، وأن الهدف الأساسي بالنسبة له هو اللعب والفوز مع النادي، لكنه شدد على أهمية استعادة لياقته بالكامل، خاصة بعد تأثير المشاكل الصحية الأخيرة على حالته الذهنية.

واختتم تصريحاته بالقول إنه مر بالكثير خلال الموسم الحالي، لكنه مستعد لدعم نابولي ومنتخب بلجيكا في مواجهة تحدياتهما المقبلة، بما فيها المباراة المرتقبة ضد المنتخب الوطني في 15 يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026.