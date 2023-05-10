عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بؤس وإزعاج .. جينيفر لورانس تهاجم الفنان ليوناردو دي كابريو لهذا السبب

جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

وصفت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس العمل مع الفنانين "ليوناردو دي كابريو" و"تيموثيه شالاميت" بأنه «بؤس مُطلق»، مؤكدة أنها كانت «أكثر أيام حياتها إزعاجًا» مع الاثنين.
 

txt

طبختها مع المكرونة|بلوجر إسبانية تأكل جزءًا من رُكبتها في وجبة أشعلت مواقع التواصل

txt

صاحب نظرية الأرض مسطحة ينفق 20000 دولار لإثباتها فكانت النتيجة صادمة

.

وبحسب “ديلي ستار” البريطانية، لعب فريق Hunger Games دور البطولة في فيلم Don't Look Up مع منصة نيتفليكس في عام 2021 ، مع فريق عمل مليئ بالنجوم شمل أيضًا Jonah Hill و Meryl Streep.

 

ويشهد العمل السينمائي الضخم قصة نيزك عملاق يندفع نحو الأرض، ويعرّض جميع سكانها للخطر.

ولكن مع إطلاقه بعد عدد كبير من عمليات الإغلاق لـ Covid-19 ، ويبدو أن جميع الممثلين كانوا محرومين من الاتصال البشري لفترة طويلة لدرجة أنهم أصيبوا جميعًا بالقلق قليلاً.

وقالت جينيفر إن تصوير مشهد واحد في الفيلم تضمن سفر الثلاثي في ​​سيارة معًا ، موضحًا في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير: 'لقد دفعوني إلى الجنون في ذلك اليوم.. لا أعرف ما كان عليه.

وأضافت: “كان تيموثي متحمسًا للخروج من المنزل، وأعتقد أنه كان أول مشهد له.. وقد اختار ليو الأغنية التي كانت تُشغل في السيارة وكان يقول تمامًا ، ”كما تعلم ، هذه الأغنية تدور حول كذا وكذا وكذا".

على الرغم من إصرارها على أن كلا النجمين المشاركين كانا “لطيفين جدًا”، إلا أن الجو لم يكن رائعًا في ذلك اليوم ، كما اعترفت جينيفر: 'لا أعرف.. أنا فقط أتذكر أنني كنت في بؤس مطلق في ذلك اليوم. كان الجحيم".
حصل ليو The Wolf of Wall Street على أجر أكثر من جينيفر لظهوره في الفيلم - حيث تلقى 30 مليون دولار (22.4 مليون جنيه إسترليني) من الأرباح بينما جمعت جين 25 مليون دولار (18.7 مليون جنيه إسترليني).

لكن النجمة كانت صريحة بشأن الفجوة في الأجور ، وعلقت: 'انظر ، ليو يشعل شباك التذاكر أكثر مما أفعل.. أنا محظوظة للغاية وسعيدة بصفتي.

وقد أصرت جينيفر على الظهور بشكل أكثر بروزًا في أغلفة الفيلم أكثر من نجمها المشارك، حيث كانت “رقم واحد على الغلاف”.

واعترفت: “لقد كان ليو كريمًا جدًا حيال ذلك”.

جينيفر لورانس ليوناردو دي كابريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

موضوعات متعلقة

طبختها مع المكرونة|بلوجر إسبانية تأكل جزءًا من رُكبتها في وجبة أشعلت مواقع التواصل

ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تغير لون البحيرات في الصين

مكتوبة على ورقة.. تصرف غريب للملك تشارلز أثناء التتويج

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

أمراء أطفال.. أين اختفى الأمير لويس أثناء حفل تتويج جده الملك تشارلز؟

دموع وبهجة.. الأمير ويليام يقبل والده الملك أثناء التتويج

الشرطة البريطانية تعلن عدد المحتجزين بسبب الشغب أثناء تتويج الملك تشارلز

تشارلز يفاجئ الجماهير بخروج مفاجئ من القصر قبل ساعات من تتويجه

ترشيحاتنا

خلال شهر إبريل|المركزي للإحصاء: معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5%

حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل

عودة الارتفاع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مايو

تباطؤ معدل التضخم السنوى في مصر إلى 31.5 %

الصواريخ المتعددة الروسية تدمر أسلحة أمريكية في زابوريجيا

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

التفاصيل والفوائد| شهادة إدخار عقارية جديدة بـ 60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

بعد إطلالتها الأخيرة .. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بالجيم|شاهد

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ