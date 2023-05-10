بؤس وإزعاج .. جينيفر لورانس تهاجم الفنان ليوناردو دي كابريو لهذا السبب

وصفت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس العمل مع الفنانين "ليوناردو دي كابريو" و"تيموثيه شالاميت" بأنه «بؤس مُطلق»، مؤكدة أنها كانت «أكثر أيام حياتها إزعاجًا» مع الاثنين.



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وبحسب “ديلي ستار” البريطانية، لعب فريق Hunger Games دور البطولة في فيلم Don't Look Up مع منصة نيتفليكس في عام 2021 ، مع فريق عمل مليئ بالنجوم شمل أيضًا Jonah Hill و Meryl Streep.

ويشهد العمل السينمائي الضخم قصة نيزك عملاق يندفع نحو الأرض، ويعرّض جميع سكانها للخطر.

ولكن مع إطلاقه بعد عدد كبير من عمليات الإغلاق لـ Covid-19 ، ويبدو أن جميع الممثلين كانوا محرومين من الاتصال البشري لفترة طويلة لدرجة أنهم أصيبوا جميعًا بالقلق قليلاً.

وقالت جينيفر إن تصوير مشهد واحد في الفيلم تضمن سفر الثلاثي في ​​سيارة معًا ، موضحًا في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير: 'لقد دفعوني إلى الجنون في ذلك اليوم.. لا أعرف ما كان عليه.

وأضافت: “كان تيموثي متحمسًا للخروج من المنزل، وأعتقد أنه كان أول مشهد له.. وقد اختار ليو الأغنية التي كانت تُشغل في السيارة وكان يقول تمامًا ، ”كما تعلم ، هذه الأغنية تدور حول كذا وكذا وكذا".

على الرغم من إصرارها على أن كلا النجمين المشاركين كانا “لطيفين جدًا”، إلا أن الجو لم يكن رائعًا في ذلك اليوم ، كما اعترفت جينيفر: 'لا أعرف.. أنا فقط أتذكر أنني كنت في بؤس مطلق في ذلك اليوم. كان الجحيم".

حصل ليو The Wolf of Wall Street على أجر أكثر من جينيفر لظهوره في الفيلم - حيث تلقى 30 مليون دولار (22.4 مليون جنيه إسترليني) من الأرباح بينما جمعت جين 25 مليون دولار (18.7 مليون جنيه إسترليني).

لكن النجمة كانت صريحة بشأن الفجوة في الأجور ، وعلقت: 'انظر ، ليو يشعل شباك التذاكر أكثر مما أفعل.. أنا محظوظة للغاية وسعيدة بصفتي.

وقد أصرت جينيفر على الظهور بشكل أكثر بروزًا في أغلفة الفيلم أكثر من نجمها المشارك، حيث كانت “رقم واحد على الغلاف”.

واعترفت: “لقد كان ليو كريمًا جدًا حيال ذلك”.