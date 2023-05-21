مواعيد مباريات الأجندة الدولية لقارة إفريقيا حتى نهائيات كأس العالم 2026

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن مواعيد الأجندة الدولية لقارة إفريقيا حتي انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مواعيد الأجندة الدولية لقارة إفريقيا:



الأجندة الدولية لقارة إفريقيا حتى كأس العالم 2026



مباراتان ( مباراة بالجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 و مباراة ودية لمن يريد اللعب ودياً) خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2023.

تابع: مباراتين ( مباراة بالجولة السادسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 و مباراة ودية لمن يريد اللعب ودياً) خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023.

مباراتين في إفريقيا ( المباراتين وديتان لمن يريد اللعب ودياً) خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر 2023.

أضاف : مباراتان في إفريقيا ( الجولة الأولى و الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ) خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

استطرد: مباراتين ( مباراتين الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 أو مباراتين وديتان للمنتخبات غير المشاركة بالدور التمهيدي ) خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024.

وقال ايضا: مباراتين ( الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ) خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

وزاد: مباراتين ( مباراتين بدور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ) خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024.

مباراتين ( مباراتين بدور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025) خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر 2024.

وأكمل : مباراتين ( مباراتين بدور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ) خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024.

نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 خلال شهرى يناير و فبراير 2025 لم يتم تأكيد الموعد.

اشار الي ان هناك مباراتي ( الجولة الخامسة و السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ) خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

مباراتين ( المباراتين وديتان لمن يريد اللعب ودياً) خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو 2025.

مباراتين ( الجولة السابعة و الثامنة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ) خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

مباراتين ( الجولة التاسعة و العاشرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ) خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

مباراتين ( الملحق الأفريقي بين أفضل 4 ثوانى بالمجموعات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ) خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

أوضح أن هناك مباراتي ( الملحق العالمى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ) خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026.

مباراتين ( المباراتين وديتان لمن يريد اللعب ودياً استعداداً لكأس العالم 2026) خلال الفترة من 1 إلى 9 يونيو 2026.

واختتم حديثه قائلا: نهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من يونيو إلى 19 يوليو 2026.