احصل على فرصة للدراسة في اليابان في هذه المجالات .. تفاصيل

تعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بشكل دوري عن منح لطلاب واساتذة الجامعات ، حيث توضح الشروط وكافة تفاصيل التقديم، وفي ذلك السياق اعلنت الوزارة عن عدد من المنح بدولة اليابان.

فقد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 لطلاب البحوث المصريين من خريجى الجامعات الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد 21 مايو2023 على هذا الرابط

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.



وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح



وأعلنت إدارة البعثات عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الاثنين 22 مايو2023 على هذا الرابط

[email protected]

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

بينما قد أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الإثنين 22 مايو2023 على [email protected]

وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد



وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.