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رئيس التحرير
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مصر تتقدم في النشر الدولي.. التعليم العالي: الدعم الفني يساعد في تحسين التصنيف.. والجامعات: تحفيز الباحثين للنشر بالمجلات العالمية المرموقة

النشر الدولي
النشر الدولي

 

 

التعليم العالي:

الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة يساعد مصر على التقدم في التصنيفات الدولية 
نساعد على دعم التدريب على النشر الدولي
الجامعات تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة


البحث العلمي: 
مصر استطاعت تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية
مصر حصدت مراكز هامة في التصنيفات للجامعات والمراكز البحثية على مستوى إفريقيًا

 

 


شهدت مصر تقدم كبير في مجال النشر الدولي في الآونة ، حيث حصدت الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مراتب جديدة في التصنيفات العالمية. 

 

وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago  للنشر العلمي، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.
 

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مصر الـ24 عالميًّا والأولى إفريقيًّا في النشر العلمي.. وإشادة من الوزير عاشور


 

قال الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ما تشهده مصر من تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يعود إلى العديد من الإجراءات، من بينها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية.

 

وأضاف عبد الغفار إلى أن ذلك بالإضافة إلى التدريب على النشر الدولي، إلى جانب ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة.

 

وأشار لصدى البلد إلى أن تصنيف سيماجو (Scimago)، هو من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، ويتضمن المجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بكل دولة، والتي تم تطويرها من المعلومات الواردة في قاعدة بيانات Scopus، ويحتوي التصنيف على مؤشرات 233 دولة بما فيها مؤشرات النشر العلمي، وعدد الاستشهادات، ومقارنات بين الدول وفقاً لمجال العلوم المختلفة.


 

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن مصر استطاعت تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، من بينها مجال العلوم الزراعية، حيث حصلت مصر على المرتبة الأولى إفريقيًا ، واحتلت المرتبة 19 عالمياً من بين 222 دولة، بينما فى مجال الكيمياء تمكنت من الحصول فى المرتبة الأولى في إفريقيًا ، كما احتلت المركز الـ 18 عالمياً من بين 194 دولة.

 

وأشار  إلى أنها حققت أيضا في مجال العلوم الهندسية المركز الأولى في إفريقيًا، وحصدت المرتبة 22 عالمياً من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق، بينما  في الطب فقد احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقياً، وحققت المرتبة 25 عالمياً من بين 225 دولة، وفي علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة، حصدت مصر قائمة الدول الإفريقية، كما احتلت مصر المرتبة 19 عالمياً من بين 209 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.
 

واضاف لصدى البلد أنه في مجال الفيزياء احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقياً ، وجاءت فى المرتبة 25 عالمياً من بين 193 دولة، وتقدمت مصر ثلاثة مراكز عن العام السابق، وفى علوم الرياضيات: احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيًا ، وجاءت فى المرتبة 22 عالمياً من بين 192 دولة، وتقدمت مصر ثلاثة مراكز عن العام السابق. 

 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المراكز والهيئات البحثية قد حصدت تقدم كبير في مجال النشر الدولي، وظهر ذلك من خلال تصنيف هيئة سيماجو (SCImago) لعام 2022، حيث حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية.

 

وأوضح  المصدر أن مصر حققت تقدم كبير غير مسبوق حيث أن إنتاجها في مجال النشر الدولي بلغ 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.

 

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادًا، موضحاً تقدم مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.
 

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