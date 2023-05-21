التعليم العالي: الجامعات تحفز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية

شهدت مصر تقدما كبيرا في مجال النشر الدولي في الآونة ، حيث حصدت الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مراتب جديدة في التصنيفات العالمية.

وفي ذلك السياق أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago للنشر العلمي، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن ما تشهده مصر من تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يعود إلى العديد من الإجراءات، من بينها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية.

واضاف عبد الغفار أن ذلك بالإضافة إلى التدريب على النشر الدولي، إلى جانب ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة.

وأشار لصدى البلد إلى أن تصنيف سيماجو (Scimago)، هو من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، ويتضمن المجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بكل دولة، والتي تم تطويرها من المعلومات الواردة في قاعدة بيانات Scopus، ويحتوي التصنيف على مؤشرات 233 دولة بما فيها مؤشرات النشر العلمي، وعدد الاستشهادات، ومقارنات بين الدول وفقاً لمجال العلوم المختلفة.