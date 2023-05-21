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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

الشاي
الشاي

يحتفل العالم فى 21 مايو من كل عام باليوم العالمي لـ الشاي فهو من أشهر المشروبات المتداولة فى مختلف دول العالم واستخدامه بشكل صحيح يمنح الجسم فوائد عديدة. 

ويعد الشاي الأسود النوع الأكثر استخداما فى معظم الدول وعند تناوله بكميات متوسطة وفى توقيت صحيح يساعد في تأخير شيخوخة الخلايا وتنشيط الدماغ وتقليل أعراض بعض الأمراض الفيروسية.

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ولكن في بعض الحالات يصاب الإنسان ببعض المشاكل الصحية عند تناول الشاي حتى وإن التزم بقواعد تناوله الصحيحة.

ووفقا لموقع “ كليفند كلينك ” نعرض لكم أهم الحالات التى يمنع فيها تناول الشاي الأسود:

  • فى حالة وجود قرح داخلية  فى الجسم مثل المعدة والقولون
  • عند الإصابة بـ ارتجاع المريء .
  • النساء خلال فترتى الحمل والرضاعة.
  • الإصابة بالصداع النصفي أو الصداع المزمن.
  • عند وجود ارتفاع فى ضغط الدم.
  • فئات عمرية صغيرة “ الأطفال أو المراهقين”.

الشاي ممنوع للاطفال
الشاي ممنوع للاطفال
  • فى حالة المعاناة من أحد مشاكل النوم  كالاستيقاظ كثيرا.
  • تناول أدوية تتعارض مع الشاي مثل بعض أدوية الربو والمضادات الحيوية.
  • فى حالة الإصابة بمرض القلق الزائد.
  • خلل في ضربات القلب.
الشاي اليوم العالمي للشاي ارتجاع المريء الصداع النصفي الشاي الأسود الحمل والرضاعة الصداع المزمن

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