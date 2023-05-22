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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة

الرئيس السيسي وسلطان
الرئيس السيسي وسلطان عمان

أخبار مصر.. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، أرفع الأوسمة في البلدين .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين
تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم، أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

96 محطة تحلية.. مصر تسد فجوة المياه لمواجهة أزمة الزيادة السكانية
تعانى مصر من عجز مائي كبير وتعد تحلية مياه البحار وسيلة هامة لسد العجز المائى الذى ينتج من ثبات حصة مصر من المياه والزيادة السكانية .

لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا.. تيسيرات حكومية جديدة
قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن ملف مخالفات البناء تصدر اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وناقش الاجتماع بعض التعديلات على قانون التصالح، التي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023
استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023، وذلك خلال تواجده في مصر فى إطار الجولة التي يقوم بها بالدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة السلة والتى تقام فى الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 فى اليابان وإندونيسيا والفلبين.

القوات المسلحة تقدم خدمة الاستشارات العلمية والتكنولوجية للمصانع ذات آثار تلوث بيئي
فى إطار دعم القوات المسلحة لكافة أجهزة الدولة المعنية ، وتحقيقاً لأهداف مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP-27) والمتضمنة مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية من خلال التخفيف والتكيف.

بزيادة 432 ألفا.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3.4 مليون طن
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023 حيث بلغت حوالي 3 مليون و427 ألف و797 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألف و342 طن عن العام الماضي حيث كانت 2 مليون و995 ألف و455 خلال نفس الفترة .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

البابا تواضروس: نتابع كل صغيرة وكبيرة في أزمة السودان منذ بدايتها
صلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم قداس الأحد الخامس من الخمسين المقدسة في كنيسة عذراء الزيتون بالحي 22 بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

قائد القوات البحرية يستقبل نظيريه السعودي والقطري لبحث التعاون المشترك.. صور
إلتقى الفريق أشرف عطوه قائد القوت البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلى قائد القوات البحرية الملكية السعودية خلال زيارته الرسمية التى جرت مؤخراً لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

السياحة تنفي خروج قطع أثرية من متاحف مصرية إلى إسرائيل
نفي مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

وزير الصحة: وافقنا على سياسة حظر الدهون المتحولة ومهلة للمصنعين لتوفيق أوضاعهم
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية ضمن قمة القلب العالمية، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

القوات المسلحة تنظم حملة مودة مع التضامن لتوعية الشباب المقبل على الزواج
نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى برنامج مودة لتوعية الشباب المقبل على الزواج، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية  والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة القوات المسلحة.

النقل تكشف تفاصيل وحقيقة الصورة المتداولة لتكسير كوبري الوراق أسفل الدائري
أصدرت وزارة النقل بيانا حول الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكسير خرسانات البلاطات السفلية لبعض بواكي كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وظهور حديد التسليح فان وزارة النقل توضح الحقائق التالية :

السيسي هيثم بن طارق سلطان عمان أرفع الأوسمة اخبار مصر

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