96 محطة تحلية.. مصر تسد فجوة المياه لمواجهة أزمة الزيادة السكانية

تعانى مصر من عجز مائي كبير وتعد تحلية مياه البحار وسيلة هامة لسد العجز المائى الذى ينتج من ثبات حصة مصر من المياه والزيادة السكانية .

والمقصود بعملية تحلية مياه البحر هي تحويل مياه البحر والمحيطات المالحة إلى مياه عذبة يُمكن استخدامها للشرب، تُستخدم تحلية المياه في ظلّ التناقص المستمر لمصادر المياه العذبة في أنحاء العالم الناتج عن الزيادة المستمرّة في أعداد السّكان.

وقدنفذت الدولة العديد من المحطات أهنها محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً، وتنفيذ أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة فبراير 2019، والتى تعمل على تنقية 136 ألف متر مكعب من المياه يومياً من خلال محطتين يعملان على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس،بتكلفة تصل الى 2,5 مليار جنيه تقريبا ، بالإضافة لـ 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يومياً إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة .

كما أن جارى تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية).

وهناك 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 96 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم .



محطة تحلية مياه البحر بالضبعة:

تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة بالكيلو 120 شرق مدينة مرسى مطروح بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و300 مليون جنيه لخدمة 200 ألف مواطن من قاطنى القرى والنجوع بمدينة الضبعة بالكامل.

المحطة أقيمت على مساحة 40 ألف متر مربع، أى ما يوازى 10 أفدنة، ويضم مشروع المحطة مأخذا بحريا وثلاثة خزانات سعة 10 آلاف متر مكعب للخزان الواحد من بينها خزان للمياه المالحة وخزان للمياه المحلاة، كما تضم وحدة تحلية R.o شاملة غرف التحكم الكهربائى ومبنى طلمبات المياه المنتجة ومبنى المولد والمحولات وشبكة الربط الداخلية بين وحدات المشروع التى تشمل تغذية المياه المالحة وصرف المياه شديدة الملوحة، بالإضافة إلى المبانى الإدارية.

صندوق مصر السيادة يعلن تأهيل 17 تحالف لتنفيذ محطات تحلية المياه

وقد أعلن صندوق مصر السيادي، تأهيل 17 تحالفًا لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من مناطق الجمهورية.



وعن ذلك قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن مصر تعانى من الشح المائى بسبب ثبات حصة مصر من المياه مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وأضافت شراقي أن وزارة الري تقوم بالكثير من المشروعات الكبرى التي توفر الكثير من المياه لنستطيع معالجة الأزمة التي نعانى منها، ومن أهم هذا المشروعات تبطين الترع والتحول للرى الحديث ومعالجة المياه لاعادة استخدامها وتحلية مياه البحر رغم تكلفتها العالية مع منع التوسع فى الزراعات المستهلكة للمياه.

وفي سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر تعانى من عجز مائي شديد نتيجة الزيادة السكانية مقدر بحوالي 42 مليار متر مكعب حتى نصل إلى المعدلات العالمية.

وأضاف نور الدين أن مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات بمختلف أنواعها صرف زراعي وصحي وصناعي حتى نخفض العجز المائي في مصر إلى 22 مليار.



وأشار إلى أن الدولة بدأت في تنمية الموارد المائية المصرية وتحسين نوعيتها عن طريق المعالجة وعن طريق تحلية مياه البحر.

وأشار إلى أننارفعنا إنتاجنا من التحلية من 100 مليون إلى مليار متر مكعب من مياه البحار يعني عشرة أضعاف في سنة واحدة المستهدف إن شاء الله بعد سنتين أن نصل إلى ثلاثة مليارات ، إلى جانب إنتاجنا 5 مليارات من المياه المعالجة من مصارف بحر البقر ومصارف شرق الدلتا ومصارف غرب الدلتا .