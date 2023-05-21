قائد القوات البحرية يستقبل نظيريه السعودي والقطري لبحث التعاون المشترك.. صور

إلتقى الفريق أشرف عطوه قائد القوت البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلى قائد القوات البحرية الملكية السعودية خلال زيارته الرسمية التى جرت مؤخراً لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

البحرية السعودية

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكرى والإستفادة من القدرات البحرية الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين .

البحرية القطرية

وفى ذات السياق التقى قائد القوت البحرية اللواء ركن عبد الله حسن السليطى قائد القوات البحرية الأميرية القطرية خلال زيارته لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

وتضمن اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.

البحربة المصرية

وتم خلال الزيارتين المرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الأونة الأخيرة .

يأتى ذلك تأكيداً على الروابط التاريخية المتميزة بين مصر ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجة مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة لدعم جهود الأمن والأستقرار بالمنطقة.

قائد القوات البحرية ونظيره القظري

قائد القوات البحرية ونظيره السعودي