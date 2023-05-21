القوات المسلحة تنظم حملة مودة مع التضامن لتوعية الشباب المقبل على الزواج

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى برنامج مودة لتوعية الشباب المقبل على الزواج، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة القوات المسلحة.

برنامج مودة

يهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ وإستقرار المجتمع المصرى.

يأتى ذلك فى إطار خطط وبرامج التوعية القومية والإجتماعية التى تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع العديد من الوزرات والجهات المعنية بالدولة للتوعية بالجهود التى تبذلها الدولة فى كافة القطاعات ورفع الوعى الثقافى والوطنى لأفراد القوات المسلحة.