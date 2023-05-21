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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تكشف تفاصيل وحقيقة الصورة المتداولة لتكسير كوبري الوراق أسفل الدائري

وزارة النقل
وزارة النقل

أصدرت وزارة النقل بيانا حول الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكسير خرسانات البلاطات السفلية لبعض بواكي كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وظهور حديد التسليح فان وزارة النقل توضح الحقائق التالية :
• يقع الكوبري بتقاطع الطريق الدائري مع طريق (طناش – الوراق ) ويصل خلوص الرأس إلي 4.60متر مما يؤدي إلي إصطدام مركبات النقل ببلاطة الكوبري السفلية 
• تم دراسة الحالة الإنشائية من خلال أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لعمل معاينة وإعداد تقرير لصيانة وترميم الكوبري منذ فترة
• جاري الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة من خلال شركة النيل العامة لانشاء والطرق احدي الشركات التابعة لوزارة النقل ومخطط نهو جميع الاعمال خلال شهر من تاريخه 
• جاري تركيب محددات ارتفاع مؤقتة قبل مداخل الكوبري في الاتجاهين بالخلوص المتاح على ان يتم تثبيته بشكل نهائي بعد الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري 
• جاري التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة نقل المرافق وضبط مناسيب الطريق السطحي اسفل الكوبري بما يحقق الخلوص المطلوب لمرور الشاحنات 
• مخطط توسعة وتطوير الكوبري القائم بالاتجاهين ضمن تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري.

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