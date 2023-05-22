بأقل التكاليف.. طريقة عمل الآيس كريم زي المحلات

إذا كنتي تحاولين تقديم اصناف مميزة ومضمونة في المنزل، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الايس كريم.

المكونات:

2 كوب لبن

1 كوب كريمة شانتيه

3/4 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

وممكن اضافة شيكولاته او اي نوع فاكهة

الطريقة:

قومي بخلط اللبن والكريمة في وعاء كبير

أضيفي السكر والفانيليا وزره من الملح

واخلطي جيداً حتى يذوب السكر

صبي الخليط في قالب التجميد ودخليه في الفريزر

اتركيه في الفريزر لمدة 4 ساعات تقريباً

مع التحريك كل نصف ساعة

بعد مرور الوقت المحدد قومي بإخراج الآيس كريم

من الفريزر وقطعيه إلى قطع صغيرة وقدميه

وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع

بآيس كريم لذيذ في المنزل

والف هنا وشفا