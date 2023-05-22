مصر وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

وقعت مصر وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

كما وقع الجانبان المصري والعماني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، عن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.

جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني الذي يأتي في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى جمهورية مصر العربية.