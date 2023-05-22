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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

مجلس أمناء الجلود يعقد بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية

صدى البلد

أعلن المحاسب مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى الروبيكى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة المصرية الروسية متمثلة فى "كلية الفنون التطبيقة"؛ للمساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج وحل الكثير من المشاكل والمعوقات التى تمر بها مراحل دباغة وصناعة الجلود فى مصر خصوصاً فى مجالات: "كيمياء دباغة الجلود، تصميم وتشكيل الإسطمبات للطباعة الجلدية، تصميم وتركيبات الصبغات اللونية، توفير التصميمات الإبتكارية للمصنوعات الجلدية بما يتماشى مع أحدث إتجاهات الموضة العالمية، صيانة وإصلاح خطوط الإنتاج بمصانع مدينة الجلود وتوفير قطع الغيار الهندسية ومجالات البرمجة، وتحليل العينات ومطابقتها للمواصفات الدولية المطلوبة فى الدول الأوروبية والأسيوية".

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فى ذات السياق، أكد الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع "مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى" سيُساهم فى حل مشكلات مراحل الإنتاج سواء فى مرحلة الدباغة أو تصنيع المنتجات الجلدية؛ نظراً لوجود البيئة المناسبة داخل كليات "الحرم الجامعى"، للمساهمة فى النهوض بتلك الصناعة الهامة، حيث تتوافر معامل، وورش إنتاجية، وكوادر مؤهلة فى مجالات عدة مثل تكنولوجيا الدباغة وتصنيع وصيانة المعدات وبرمجتها وتصميم المنتجات الجلدية وكذلك دراسات الجدوى والتسويق، فضلاً عن إمكانية التنسيق والتعاون فى كافة المراحل بدءًا من وضع الفكرة وإعداد التصميم، وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العلمى.. منوهاً أنه سبق توقيع البروتوكول العديد من الزيارات الميدانية قام بها الدكتور عز الدين عبد العزيز حسن عميد كلية الفنون التطبيقية؛ للتعرف على تلك الصناعة وتحديد متطلباتها لحل مشكلاتها.

من جانبه، أعرب المهندس خالد مستفتح، عضو مجلس أمناء مدينة الجلود فى الروبيكى، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الجامعة المصرية الروسية والذى سيُساهم على المدى القريب فى حل الكثير من مشاكل مراحل صناعة ودباغة الجلود، وذلك فى إطار خطة مجلس الأمناء لبناء كوادر مهنية وفنية لتطوير ورفع كفاءة العاملين داخل مدينة الجلود.. مشيراً أن الغرض من ذلك عمل دورات تدريبية وبرامج دراسية فى هذا التخصص الإستراتيجى لتطوير الصناعة للوصول إلى منتج تام التصنيع ينافس فى الأسواق العالمية؛ طبقاً لرؤية الدولة فى عام (2030).

فى الموضوع ذاته، أكد الدكتور عز الدين عبد العزيز حسن، عميد كلية الفنون التطبيقية بالجامعة المصرية الروسية، أن الكلية ستُساهم كمؤسسة علمية وفنية وتطبيقية فى توفير وتقديم الإبتكارات الوظيفية والتقنية بمجالات تصميم وتنفيذ متطلبات صناعة الجلود بمدينة الجلود فى الروبيكى منها :- 
- تصميم تركيبات الصبغات اللونية من حيث اللون ودرجته اللونية وطبقًا للمواصفات العالمية .
- تصميم وتنفيذ العينة الأولى لتصميمات مبتكرة فى مجالات المصنوعات الجلدية المتنوعة .
- تصميم تشكيلات فنية حديثة لإسطمبات الطباعة الجلدية.
- دورات تدريبية لطلاب الكلية والفنيين والمهنيين فى مصانع مدينة الجلود.
- تقديم الإستشارات البحثية العلمية والفنية والتطبيقية والتقنية.
- إنشاء برامج دراسية وتدريبية لهذا التخصص الإستراتيجى بالكلية لتطوير الصناعة وللوصول إلى منتج تام التصنيع ينافس الأسواق العالمية طبقًا لرؤية الدولة حتى عام (2030).

فى نهاية اللقاء أهدى المحاسب مصطفى حسين عبد الخالق رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى، درع مجلس أمناء مدينة الجلود للدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى رئيس الجامعة المصرية الروسية؛ تكريمًا لمجهوداته وما قدمه خلال مسيرته الأكاديمية والعلمية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى ومساهماته فى خدمات شئون البيئة والمجتمع؛ ولكونه أيقونة نجاح ومثال يحتذى به بين أعضاء هيئة التدريس الجامعى على مستوى "مصر".

شهد توقيع البروتوكول كلًا من: "الدكتور عصام خميس نائب رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتورة صفية القبانى مستشار رئيس الجامعة للفنون البصرية، والدكتور حسام نظمى وكيل كلية الفنون التطبيقية، والدكتور ميسرة المطيعى، والمهندس أحمد سمير أمين مجلس أمناء مدينة الجلود بمدينة الروبيكى".

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