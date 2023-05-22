المجلس التصديري للطباعة : 150 زائرا للبعثة التجارية بالمغرب

أعلنت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف ، نجاح البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف والتي زارت المغرب خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023 ، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية حيث شهدت الشركات المصرية من قطاعي الطباعة والتغليف والغذائية حضور قرابة 150 زائر بغرض التعرف على الفرص التصديرية المختلفة.

وقالت "إبراهيم "، إن البعثة تتضمنت زيارة السوبر ماركت الكبيرة والهايبر ماركت مثل مارجان و كارفور وأسواق الجملة وزيارة معرض بمدينة جديدة المغربية وهو أحد المعارض المتخصصة فى قطاع الهوريكا حيث تم مقابلة الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، كما تم التعرف على أنواع التغليف الذي تستوردها المتاجر الكبيرة و قام المجلس بتشبيك شركاته مع القائمين على هذه المتاجر.

وأشارت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إلي التعاون المثمر مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والغرفة الفرنسية بالمغرب وشركة كونسبت لخروج البعثة المصرية للمغرب بأفضل نتائج خاصة ما يتعلق بتعريف الشركات على الفرص المتاحة في المغرب لقطاع الأغذية والطباعة والتغليف.



وذكرت سارة إبراهيم ، أن أهم ما يميز بعثة المغرب بالنسبة لقطاع الطباعة والتغليف هو مشاركة 2 من الشركات التي تشارك لأول مرة ضمن خطة المجلس التصديري للطباعة والتغليف لإشراك شركات جديدة لم يسبق لها التواجد في الأسواق الدولية سواء في المعارض أو البعثات التجارية، من أجل خلق جيل جديد من المصدرين المصريين.

وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة، أن عدد الشركات المصدرة لمنتجات التغليف والمنتجات الورقية إلى المغرب بلغ 105 شركات خلال عام 2022 بينهم 15 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار، ولفتت إلي أن صادرات مصر من منتجات التغليف والورقيات حققت نمو بنسبة 30 % خلال 2022 لتسجل 56.4 مليون دولار مقابل 43.3 مليون دولار في 2021، وهو ما يؤكد أن المغرب ضمن أهم الأسواق العربية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.



وأعلنت، أن صادرات مصر من منتجات الورقية للمغرب خلال عام 2022 سجلت نمو ملحوظ حيث بلغت صادرات ورق الدوبلكس 8 ملايين دولار ، وبلغ صادرات الورق الصحي "الجامبو" 2.5 مليون دولار ، وصادرت ال Test liner خلال 2022 حوالي 6 ملايين دولار أمام الورق الصحي 2.2 مليون دولار .