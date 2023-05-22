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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة : تيسيرات مالية ومستندية للحصول على الأراضي الصناعية

صدى البلد

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار إضافة إلي الرخصة الذهبية التي تصدر من خلال مجلس الوزراء، فقد أتاحت وزارة التجارة والصناعة تسهيلات الحصول على الأراضي الصناعية تضمن تيسيرات مالية وتيسيرات مستندية .


وأضاف سمير، وزير التجارة والصناعة خلال مجلس الأعمال المصري العماني المقام اليوم في القاهره، أن التيسيرات المالية هي خفض التكاليف ودراسة الطلب والغاء مقابل الخدمات لهذه المشروعات .

وأشار الوزير إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية لهذه الأزمات المتلاحقة علي مستويات النمو والإنتاج تؤكد بما لا يدع مجال للشك ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربيه الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسا في تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.

وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص علي تقديم كافة أشكال الدعم علي تحقيق التعاون بين بلدين واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة اللازمة لإعطاء دفعه قوية لمستوي التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق ما تسعي إليه قيادتنا السياسة من رخاء ورفاهيه.


واكد الوزير أن التجارة بين مصر وسلطنة عمان تشهد زخماً كبيرا يزداد عاماً بعد عام حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة تقدر بنحو 66%.

وفيما يخص الاستثمارات العمانية بمصر، أوضح الوزير، أنه تقدر بنحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروع في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروع في مجالات الطرق والاستثمار العقاري والانشاءات والبينة التحتية والصرف الصحي والسياحة .


وأكد أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد عديد من الاصلاحات المؤسسية بهدف تسهيل الإجراءات علي المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات في الوقت والتكلفة وإجراءات بدأ النشاط وبالتزامن مع ذلك تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي شملت قوانين الضرائب والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وقانون العمل الجديد فضلا عن إطلاق عدد من القرارات التي تساهم في زيادة وجذب الاستثمار .

ودعا وزير التجارة والصناعة، مجتمع الاعمال العماني للمشاركة والاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تقدمها مصر وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس.

 

 

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