النائب محمد نوح: إحباط مخطط حسم الإرهابية يؤكد يقظة رجال الشرطة

أشاد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بالضربة الأمنية الناجحة التي وجهتها وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن القبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، المحكوم عليه في عدد من القضايا الإرهابية، وإحباط مخططات إجرامية كانت تستهدف النيل من استقرار البلاد وترويع المواطنين.

وأكد نوح، في تصريحات صحفية له، أن هذه العملية النوعية تمثل امتدادًا لسلسلة النجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة الداخلية، بفضل ما تتمتع به من كفاءة عالية وخبرات متراكمة، إلى جانب يقظة رجال الشرطة واستعدادهم الدائم للتصدي لكافة صور الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اعترافات المتهم كشفت بوضوح عن المخططات الخبيثة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، بما يؤكد استمرار هذه الجماعات في محاولاتها اليائسة لزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكد النائب محمد نوح، دعمه ومساندته الدولة المصرية ومؤسساتها الأمنية في حربها ضد الإرهاب، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع فئات المجتمع للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.