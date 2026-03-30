وكيل أول الشيوخ: البيان المشترك للبرلمان بغرفتيه يدل على صلابة الإرادة المصرية

علق النائب اللواء أحمد العوضي ، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن على البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ بشأن تضامن مصر حول اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن.

وقال العوضي لـ"صدى البلد" إن هذا البيان قوي ويدل على قوة وصلابة الإرداة المصرية وشعور كل المصريين برفض كل الاعتداءات على دول الخليج والأردن لأنها اعتداءات غير مبررة من جانب إيران ، لأن هذه الدول لم تقوم بأي إعتداء على دولة إيران.

وفيما يتعلق بدور مصر في مساندة أشقاءها من دول الخليج والأردن بشأن الاعتداءات عليها من جانب إيران، قال وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن أن الدور المصري واضح والسياسة المصرية والدبلوماسية المصرية لها دور في كل الأحداث التي تحدث للدولة المصرية أو لأشقاءنا العرب.

واختتم: أننا رأينا منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر عام 2023 من العدو الإسرائيلي ضد أشقاءنا في غزة والدور المصري الذي لم يهدأ على مدار أكثر من عامين لحين توقيع اتفاق السلام الذي عقد في شرم الشيخ ، بحيث إنه يتم إيقاف الحرب لتجنب الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.