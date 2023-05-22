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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ڤاليو توقّع اتفاقية مع منصة عقارية لتسهيل عمليات الدفع بأنظمة تقسيط جديدة

صدى البلد

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة التكنولوجيا «بارتمنت»، التي تتيح للعملاء حلول الملكية المشتركة للوحدات التي تدار بالكامل من قبل «بارتمنت» في أبرز المواقع في مصر، حيث يمكنهم الاستفادة من حلول الدفع المرنة والميسرة، التي تقدمها «ڤاليو»، والحصول على خدمات إدارة وصيانة العقارات التي تقدمها «بارتمنت».

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وتتطلع كل من «ڤاليو» و«بارتمنت» من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم تجربة استثمارية فريدة من نوعها للعملاء حيث يستثمرون في وحدات سكنية متميزة خاصةً في المناطق الساحلية يمكنهم الاستمتاع باستخدامها على مدار العام لفترة زمنية محددة، دون تحمّل مسؤولية الإدارة والصيانة. ويتم تقسيم الوحدات العقارية، من خلال منصة «بارتمنت»، إلى ثمانِ حصصٍ متساويةٍ، بحيث يمكن لكل عميل امتلاك حصة في قيمة العقار، وقضاء 41 ليلة على مدار العام من خلال نظام الحجز الإلكتروني الذي توفّره منصة «بارتمنت». وسيتمكن العملاء من خلال شركة «ڤاليو» من تمويل خدمات «بارتمنت» المتمثلة في إدارة وصيانة العقارات على فترات سداد مرنة تتراوح ما بين 6 و60 شهرًا من خلال خطوات بسيطة التي لا تستغرق سوى 15 دقيقة.


وتعليقا على هذه الشراكة أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو»، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والمساهمة في دعم إحدى العلامات التجارية الناشئة في سوق تكنولوجيا الخدمات العقارية في مصر. وأضاف سعودي أن كلتا الشركتين تتطلعان من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة الفرصة للعملاء للاستثمار في وحدات عقارية فاخرة من خلال برامج دفع ميسّرة مصحوبة بتنفيذ سريع ومريح لإدارة العقارات. وأشار سعودي إلى استمرار زيادة الطلب على خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وذلك في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات بالسوق المصري نتيجة الضغوط التضخمية، وهو ما أدّى إلى تضافر جهود الشركتين لتقديم حلول تمويلية شاملة للعملاء، والتي تساعدهم في تنمية استثماراتهم العقارية والاستفادة من إمكانية تحقيق عائد على استثماراتهم.

شركة «بارتمنت» تأسست عام 2022، بعد نجاحها في إتمام جولة تمويل أولية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، بقيادة اثنتين من كبرى شركات رأس المال الاستثماري إنكلود وبلس ڤينتشر كابيتال.

 وتقدّم الشركة حلولاً حديثة وعصرية في السوق المصري تتمثّل في إتاحة تملّك العملاء بشكل مشترك للوحدات العقارية لقضاء العطلات، وتحقيق مفهوم الملكية المشتركة لوحدات العطلات الثانوية، والتي يتم إدارتها بشكل تام من جانب الشركة. وتتطلع «بارتمنت» إلى مواصلة تجاوز العقبات التقليدية في هذا المجال ومساعدة المزيد من العملاء على الاستمتاع بمنازل لقضاء العطلات في مجموعة من أبرز المواقع بأسعار معقولة.


ومن جهته أعرب نديم ناجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة »بارتمنت،« عن سعادته بأن تكون الشركة في طليعة مقدّمي الحلول الابتكارية للملكية المشتركة لإحداث تحوّل جذري في قطاعي التطوير العقاري وإدارة العقارات، لا سيما في ظلّ النمو الملحوظ الذي تشهده تلك الحلول في الشرق الأوسط. وأضاف ناجي أن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها الشركة من أوائل المستثمرين هي بمثابة تأكيد على قدرة الشركة على حل مشكلة كانت تواجه العملاء الراغبين في تنويع محفظة استثماراتهم العقارية. وأضاف أن سوف تساهم هذه الشراكة مع «ڤاليو» في تعزيز قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية صممت خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتمكين المزيد من العملاء في تحقيق أحلامهم في الاستثمار بالوحدات الثانوية. وأشار ناجي إلى أن الشركة تتطلع إلى مواصلة الابتكار ومساعدة العملاء على الوصول إلى الوحدات العقارية المتاحة للتملّك المشترك في جميع أنحاء المنطقة. 


 التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناء على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

استثمارات الخدمات العقارية الخدمات المالية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العلامات التجارية الوحدات العقارية منصة التكنولوجيا

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