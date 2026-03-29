وفاة والدة أحمد عز… والجنازة غدا من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

توفيت عفاف أحمد حلاوة، زوجة اللواء الراحل عبد العزيز عز مؤسس مجموعة عز الصناعية، ووالدة رجل الأعمال المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.



ومن المقرر أن تُشيَّع جنازة الفقيدة غدًا الاثنين الموافق 30 مارس 2026، عقب صلاة الظهر من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في القاهرة، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين.

وسادت حالة من الحزن بين أفراد العائلة والمحيطين بهم عقب إعلان نبأ الوفاة، حيث تلقت الأسرة العديد من رسائل التعازي والمواساة في هذا المصاب الأليم.

وتتقدم أسرة الفقيدة بالدعاء إلى الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.