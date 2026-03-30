الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
اقتصاد

قفزة ملحوظة للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وتباين في أسعار البنوك

رانيا أيمن

شهدت سوق الصرف في مصر حالة من التذبذب خلال بداية تعاملات الأسبوع، انعكست على تحركات عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، حيث برز الدينار الكويتي كأحد أبرز العملات التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما قفز بنحو 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026 مقارنة بأسعار أمس السبت، في ظل زيادة الطلب وتغيرات السوق.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود عدد من العملات الأخرى، من بينها الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز 53 جنيهًا، إلى جانب الريال السعودي، وسط حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 174.3 جنيه للشراء و174.8 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعره 171.1 جنيه للشراء و174.7 جنيه للبيع،

فيما سجل في بنك مصر 172.3 جنيه للشراء و175.1 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدينار الكويتي 168.8 جنيه للشراء و175.7 جنيه للبيع، 

بينما بلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي 174.7 جنيه للشراء و175.01 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي سجل 171.3 جنيه للشراء و174.7 جنيه للبيع، 

فيما بلغ في بنك فيصل الإسلامي 171.29 جنيه للشراء و174.74 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 166.03 جنيه للشراء و175.01 جنيه للبيع، 

بينما بلغ في بنك قناة السويس 172.79 جنيه للشراء و174.78 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل 167.78 جنيه للشراء و174.91 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات البنوك وجود تباين واضح في أسعار الدينار الكويتي، حيث جاء أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 174.7 جنيه، بينما سجل أقل سعر شراء في البنك المصري الخليجي عند 166.03 جنيه.

وعلى صعيد البيع، سجل بنك الإسكندرية أعلى سعر عند 175.7 جنيه، في حين جاء أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي عند 174.7 جنيه.

الدينار الكويتي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

الشرطة البحرينية

خططت لتنفيذ عمليات إرهابية.. اعتقال خلية تابعة لحزب الله في البحرين

البحرين وفنلندا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

البحرين وفنلندا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

تركيا

انهيار مالي ساحق.. البنك المركزي التركي يفقد 55 مليار دولار بسبب الحرب ضد إيران

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد