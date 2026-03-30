قفزة ملحوظة للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وتباين في أسعار البنوك

شهدت سوق الصرف في مصر حالة من التذبذب خلال بداية تعاملات الأسبوع، انعكست على تحركات عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، حيث برز الدينار الكويتي كأحد أبرز العملات التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما قفز بنحو 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026 مقارنة بأسعار أمس السبت، في ظل زيادة الطلب وتغيرات السوق.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود عدد من العملات الأخرى، من بينها الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز 53 جنيهًا، إلى جانب الريال السعودي، وسط حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 174.3 جنيه للشراء و174.8 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعره 171.1 جنيه للشراء و174.7 جنيه للبيع،

فيما سجل في بنك مصر 172.3 جنيه للشراء و175.1 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدينار الكويتي 168.8 جنيه للشراء و175.7 جنيه للبيع،

بينما بلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي 174.7 جنيه للشراء و175.01 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي سجل 171.3 جنيه للشراء و174.7 جنيه للبيع،

فيما بلغ في بنك فيصل الإسلامي 171.29 جنيه للشراء و174.74 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 166.03 جنيه للشراء و175.01 جنيه للبيع،

بينما بلغ في بنك قناة السويس 172.79 جنيه للشراء و174.78 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل 167.78 جنيه للشراء و174.91 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات البنوك وجود تباين واضح في أسعار الدينار الكويتي، حيث جاء أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 174.7 جنيه، بينما سجل أقل سعر شراء في البنك المصري الخليجي عند 166.03 جنيه.

وعلى صعيد البيع، سجل بنك الإسكندرية أعلى سعر عند 175.7 جنيه، في حين جاء أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي عند 174.7 جنيه.