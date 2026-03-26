الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الخميس 26 مارس، وسعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي، حيث تشهد استقرارا في البنوك والتعاملات المصرفية صباح اليوم.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم 52.52 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر يبلغ حوالي 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في باقي البنوك مثل بنك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك إتش إس بي سي والبنك العربي الأفريقي، يتراوح سعر الدولار بين 52.55 و52.65 جنيه، الأسعار متقاربة إلى حد كبير مع فروقات صغيرة.

سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 60.96 جنيه للشراء، و61.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

الجنيه الإسترليني يسجل: 70.47 جنيه للشراء، و70.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى يسجل: 13.99 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 171.32 جنيه للشراء، و171.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 14.29 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB

قُدر سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB عند مستوى 171.41 جنيه للشراء و171.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB عند مستوى 171.34 جنيه للشراء و171.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 171.33 جنيه للشراء و171.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول

قُدر سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول عند مستوى 169.69 جنيه للشراء و171.65 جنيه للبيع.