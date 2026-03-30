كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
ترامب: تقدم في التفاهم مع إيران و20 ناقلة نفط تعبر هرمز "احتراماً" لأمريكا
ترامب يدرس خيارا عسكريا لنقل اليورانيوم المخصب خارج إيران
عضو اتحاد المصريين بالكويت: مصر تحركت مبكرًا لضمان سلامة مواطنيها بالخارج
ترامب: المحادثات بين واشنطن وطهران تمضي على نحو جيد.. و6 أبريل موعد الحسم
أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية
دعاء الفجر .. أفضل الأدعية والأذكار الصباحية الواردة عن النبي
تقارير: الركراكي الأقرب لخلافة رينارد في تدريب المنتخب السعودي
من كاراكاس إلى طهران.. ترامب: أريد نفط إيران ونسعى للسيطر على جزيرة خارك
يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية
محكوم عليه بأكثر من 12 سنة حبس.. القصة الكاملة لمتهم ادعى تلفيق قضايا له
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان| بروتوكول تعاون.. لقاء فكرى للهيئة القبطية والمحافظة.. وجولات مفاجئة

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار يوم الأحد الموافق : 29/3/2026 .

فقد شهد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.

أسوان توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية لدعم التنمية الاجتماعية

قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بزيارة مفاجئة لوحدة صحة أسرة "الخزان غرب" لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أبرز ما جاء في الجولة:

نبض الشارع: حرص المحافظ على التحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة لقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمة، وسهولة إجراءات الكشف، وفترات الانتظار.

توعية المنتفعين: وجّه إدارة "رضا المنتفعين" باستغلال وقت انتظار المرضى لتوعيتهم بآليات الحجز الإلكتروني، وكيفية الاستفادة القصوى من خدمات التأمين الصحي الشامل.

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بوحدة "الخزان غرب" لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

شهد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، فعاليات اللقاء الفكري المميز الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان: "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة – أسوان نموذجاً".

شهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى من قيادات الدولة، ونخبة من كبار الإعلاميين، والبرلمانيين، وممثلي الهيئات الدولية:

بناء الإنسان والمواطنة .. أسوان نموذجاً ملهماً للتنمية المستدامة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى الإجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع جميع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية والخدمية التى تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .


عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسوان يشارك فى اجتماع وزيرة التنمية المحلية

استمرارا لجهوده فى ضخ الكوادر الشبابية فى مختلف قطاعات العمل التنفيذى ، أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قرار بتكليف محمد فتحى عبد الباسط للقيام بأعمال مدير مشروع المواقف بالمحافظة ، بالإضافة إلى مهام عمله الحالية ، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة ، مع نقل نسمه ناجح للعمل بوحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة .


محافظ أسوان: التوسع في تكليف الكوادر الشبابية بمختلف مواقع العمل التنفيذى

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

مواعيد غلق المحلات

رسميا.. متى ينتهي قرار غلق المحلات 9 مساء؟

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

موعد صرف معاشات شهر أبريل2026

موعد صرف معاشات أبريل2026.. هل توجد زيادة جديدة؟

. قفزة كبيرة سعر الذهب

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تقلب الموازين.. التفاصيل الكاملة لتصميم هاتف Galaxy Z Fold Wide الجديد

سيارة

مواصفات أحدث سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بتكنولوجيا هجينة

هواوي ميت 80 برو

هواوي تتحدى المنافسين.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Mate 80 Pro

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

فاطمة كشري

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد