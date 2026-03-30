أخبار أسوان| بروتوكول تعاون.. لقاء فكرى للهيئة القبطية والمحافظة.. وجولات مفاجئة

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار يوم الأحد الموافق : 29/3/2026 .

فقد شهد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.

أسوان توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية لدعم التنمية الاجتماعية

قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بزيارة مفاجئة لوحدة صحة أسرة "الخزان غرب" لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أبرز ما جاء في الجولة:

نبض الشارع: حرص المحافظ على التحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة لقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمة، وسهولة إجراءات الكشف، وفترات الانتظار.

توعية المنتفعين: وجّه إدارة "رضا المنتفعين" باستغلال وقت انتظار المرضى لتوعيتهم بآليات الحجز الإلكتروني، وكيفية الاستفادة القصوى من خدمات التأمين الصحي الشامل.

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بوحدة "الخزان غرب" لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

جهود متنوعة

شهد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، فعاليات اللقاء الفكري المميز الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان: "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة – أسوان نموذجاً".

شهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى من قيادات الدولة، ونخبة من كبار الإعلاميين، والبرلمانيين، وممثلي الهيئات الدولية:

بناء الإنسان والمواطنة .. أسوان نموذجاً ملهماً للتنمية المستدامة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى الإجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع جميع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية والخدمية التى تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .



عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسوان يشارك فى اجتماع وزيرة التنمية المحلية

استمرارا لجهوده فى ضخ الكوادر الشبابية فى مختلف قطاعات العمل التنفيذى ، أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قرار بتكليف محمد فتحى عبد الباسط للقيام بأعمال مدير مشروع المواقف بالمحافظة ، بالإضافة إلى مهام عمله الحالية ، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة ، مع نقل نسمه ناجح للعمل بوحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة .



محافظ أسوان: التوسع في تكليف الكوادر الشبابية بمختلف مواقع العمل التنفيذى