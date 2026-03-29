الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل برنامج سلسلة معسكرات أسوان لدعم الشركات الناشئة بالصعيد

اتيدا
اتيدا
أحمد عبد القوى

اختتمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات  فعاليات برنامج "سلسلة معسكرات أسوان" بمقر مركز إبداع مصر الرقمية – كريتيفا بأسوان، بحضور المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وكريمة الحكيم الشريك بشركة "بلاج أند بلاي – Plug and Play" أفريقيا، ونخبة من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة وشركاء منظومة الابتكار.

يأتي البرنامج في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب في مختلف المحافظات، وتعزيز جهود الوزارة نحو التوسع خارج العاصمة، وبناء منظومة متكاملة للابتكار في صعيد مصر.

انطلاقة البرنامج 

أطلقت "إيتيدا" البرنامج في نوفمبر 2024 بالشراكة مع شركة Plug and Play، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف دعم نحو 60 شركة تكنولوجية ناشئة من خلال سلسلة من المعسكرات التدريبية المتخصصة.

شهدت برامج التعاون التنموي الدولي خلال فترة تنفيذ البرنامج بعض المتغيرات التي أدت إلى توقف التمويل، إلا أن الإقبال الكبير الذي تجاوز 150 شركة ناشئة من مختلف محافظات الصعيد—بعد استكمال ثلاث مراحل بالفعل—شكّل دافعًا قويًا لاستمرار المبادرة، حيث قررت “إيتيدا” استكمال البرنامج بكامل مراحله وتحمل تمويله، انطلاقًا من ثقتها في قدرات الشركات الناشئة بصعيد مصر وما تمتلكه من فرص واعدة للنمو

نتائج ملموسة واستثمارات واعدة

وخلال تنفيذ البرنامج، تم دعم 61 شركة ناشئة من أسوان ومحافظات الصعيد، من خلال برنامج مكثف جمع بين التدريب والإرشاد بمشاركة نخبة من الخبراء.

وقد أسفر البرنامج عن نتائج ملموسة، حيث نجح عدد من الشركات في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 200 مليون جنيه، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرات الشركات الناشئة المصرية ونماذج أعمالها.

تصريحات المسؤولين

وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة: "برنامج سلسلة معسكرات أسوان هو نموذج عملي لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا" في دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب في مختلف المحافظات، وخاصة في صعيد مصر، الذي يمتلك فرصًا كبيرة لخلق شركات ناشئة قادرة على النمو والتصدير والمنافسة إقليميًا ودوليًا."

وأضاف: "دعم الشركات التكنولوجية الناشئة أو القائمة على حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة جزء أصيل من استراتيجية "إيتيدا" لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إذ تُعد هذه الشركات محركًا رئيسيًا للإبداع المستدام وركيزة أساسية لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته."

وأشار إلى أن نجاح البرنامج يعكس أهمية الشراكات الفعّالة مع القطاع الخاص ومسرعات الأعمال العالمية، وفي مقدمتها Plug and Play، في نقل الخبرات وربط الشركات بالأسواق والمستثمرين.

من جانبها، قالت كريمة الحكيم، الشريك بشركة "بلاج أند بلاي –Plug and Play" افريقيا: "نفخر بشراكتنا مع "إيتيدا" في تنفيذ هذا البرنامج، الذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشركات الناشئة في صعيد مصر. التطور الملحوظ في مستوى الشركات المشاركة يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها رواد الأعمال في مصر، ونتطلع إلى مواصلة دعمهم وربطهم بشبكات الاستثمار العالمية."

تضمّنت فعاليات ختام برنامج “سلسلة معسكرات أسوان” مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة، كان أبرزها جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية شاملة من خلال التكنولوجيا والأطر التنظيمية»، والتي ناقشت سبل توظيف الحلول التكنولوجية والتشريعات الداعمة لتعزيز الشمول المالي ودعم نمو الشركات الناشئة.

واستعرض عدد من الشركات الناشئة المشاركة قصص نجاحهم، والتحديات التي واجهوها، وتجربتهم خلال البرنامج، وأبرز أوجه الاستفادة التي انعكست على تطوير نماذج أعمالهم واستعدادهم للنمو.

واختُتمت فعاليات الختام بجلسة حوارية بعنوان «مؤسسو الشركات الناشئة بالقاهرة»، والتي تناولت تجارب رواد الأعمال في بناء شركاتهم، ورؤاهم حول التوسع، والتعامل مع تحديات السوق، وجذب الاستثمارات

منظومة متكاملة لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة

وتعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وفق رؤية واضحة لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد للتكنولوجيا والابتكار، من خلال توفير منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، بدءًا من نشر ثقافة ريادة الأعمال عبر برامج مثل InnovEgypt، مرورًا ببرامج الاحتضان وتسريع الأعمال، وصولًا إلى دعم التوسع وربط الشركات بالمستثمرين.

وتقدم الهيئة خدماتها وبرامجها في 19 مركزا للإبداع منتشرة في مختلف انحاء الجمهورية وذلك ضمن شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية – كريتيفا، التي تضم 24 مركزًا، وتعمل كنقاط اتصال مباشرة مع رواد الأعمال، مما يسهم في تمكين الشباب وربطهم بالأسواق.

وأطلقت "إيتيدا" النسخة المطورة من منصة إبداع مصر – EgyptInnovate، كمنصة رقمية تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والجهات الداعمة، وتسهّل الوصول إلى فرص التمويل والمعرفة والأسواق، مع دعوة الشركات الناشئة للاستفادة من خدمات المنصة.

التوسع مستمر

وأكدت "إيتيدا" استمرار جهودها لتوسيع نطاق هذه المبادرات، مع العمل على إطلاق برامج مماثلة لدعم الشركات الناشئة في محافظات الدلتا خلال الفترة المقبلة، ضمن رؤيتها لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

