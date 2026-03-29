بناء الإنسان والمواطنة .. أسوان نموذجاً ملهماً للتنمية المستدامة

شهد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، فعاليات اللقاء الفكري المميز الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان: "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة – أسوان نموذجاً".

شهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى من قيادات الدولة، ونخبة من كبار الإعلاميين، والبرلمانيين، وممثلي الهيئات الدولية:

الدكتور القس أندرية زكي (رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر).

المهندس أسامة رزق (نائب محافظ أسوان).

كوكبة من الإعلاميين والصحفيين، من بينهم: أحمد المسلماني، خالد البلشي، سمير عمر، حمدي رزق، محمود مسلم، وعماد الدين حسين، بينما أدار الجلسة باقتدار الإعلامي نشأت الديهي.

اللقاء الفكرى

أبرز ما جاء في كلمة محافظ أسوان:

رؤية أسوان 2040: أشار المحافظ إلى إطلاق الاستراتيجية المتكاملة للمحافظة، والتي تتماشى مع "رؤية مصر 2030" ورؤية "أفريقيا 2063"، لتكون نموذجاً لترجمة السياسات إلى واقع ملموس يرتقي بحياة المواطن.

تكامل الجهود: أشاد بالدور المحوري لوزارتي التنمية المحلية والتضامن، والاتحاد الأوروبي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. كما وجّه تحية شكر للمحافظ السابق (اللواء د. إسماعيل كمال) على ما وضعه من أسس قوية.

فلسفة التنمية: ترتكز رؤية 2040 على جعل أسوان مركزاً واعداً في (السياحة، الطاقة المتجددة، والزراعة)، مع تعظيم رأس المال المجتمعي والربط الشامل بين الريف والحضر.

الحوكمة والرقمنة: تم إعداد قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية، وجارٍ العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات.

التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وترتكز على قيم المواطنة والمسؤولية المشتركة.