محافظ أسوان: التوسع في تكليف الكوادر الشبابية بمختلف مواقع العمل التنفيذى

استمرارا لجهوده فى ضخ الكوادر الشبابية فى مختلف قطاعات العمل التنفيذى ، أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قرار بتكليف محمد فتحى عبد الباسط للقيام بأعمال مدير مشروع المواقف بالمحافظة ، بالإضافة إلى مهام عمله الحالية ، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة ، مع نقل نسمه ناجح للعمل بوحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة .

الهدف من القرار :

- أن هذه القرارات تأتى فى إطار خطة المحافظة المتكاملة لإعادة تنظيم منظومة العمل بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات الحيوية المختلفة .

رسالة المحافظة:

- مشروع المواقف يمثل أحد المحاور الخدمية المهمة التى تتطلب إدارة فعالة قادرة على تحقيق الإنضباط وتطوير آليات التشغيل بما ينعكس إيجابياً على حركة النقل الداخلى وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.

- دعم وحدة حماية الطفل بالكوادر البشرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ، وتوفير بيئة آمنة للأطفال من خلال تفعيل الأدوار الوقائية والتوعوية والتدخلات اللازمة في الحالات المختلفة .

- يتم التركيز خلال المرحلة الحالية إختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسئولية ، والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الصالح العام ، ويواكب توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى وتحقيق أعلى معدلات الجودة فى الأداء الحكومى .