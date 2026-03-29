الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسوان يشارك فى اجتماع وزيرة التنمية المحلية

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى الإجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع جميع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية والخدمية التى تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

محاور الإجتماع :
- متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمراكز التجارية. 
- شددت الوزيرة على التطبيق الحازم للقرار والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء، كما وجهت بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وفق القانون الجديد 168 لسنة 2025، مع رفع درجة الجاهزية القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة .
- متابعة الإلتزام بقرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في تمام التاسعة مساءً، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين .

جهود 


- التوجيه بإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وإصدار النماذج النهائية للمواطنين لغلق هذا الملف تماماً في أقرب وقت .
- التشديد على رصد وإزالة أي متغيرات مكانية أو مبانٍ غير مرخصة في المهد بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية والمساحة .
- متابعة الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي الدولة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة لضمان استرداد حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين .
- رفع درجة الإستعداد بكافة المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ ونشر معدات شفط مياه الأمطار لضمان سيولة الحركة المرورية.
- مناقشة معدلات إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ على أرض الواقع .
- أكدت الوزيرة على أن التواجد الميدانى هو مفتاح النجاح فى تنفيذ قرارات الدولة ، ولن نسمح بأي تهاون في تطبيق مواعيد الغلق أو التعدي على الأراضى ، وهدفنا تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين فى التصالح والتقنين ، وفى المقابل سنواجه أى مخالفة بنائية جديدة بكل حسم لحماية الانضباط العمرانى .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم| التعليم :القرار متروك للمحافظين حسب الطقس بكل محافظة

صورة أرشيفية

تأخر قرار تعطيل الدراسة يُغضب الأهالي .. والمدارس: "تعالوا خدوا ولادكو"

جامعة القاهرة

قرارات عاجلة من جامعة القاهرة بشأن تأخير الطلاب في الامتحانات بسبب الزحام

