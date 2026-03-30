مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 30 مارس 2026، مجموعة من المواجهات القوية والمتنوعة في مختلف البطولات، سواء على مستوى المباريات الودية الدولية أو البطولات المحلية، حيث تتجه الأنظار إلى عدة لقاءات بارزة أبرزها مواجهة منتخب ألمانيا أمام منتخب غانا، إلى جانب لقاء النادي المصري ضد نادي الجونة في كأس عاصمة مصر.

أبرز المباريات الودية الدولية

تنطلق سلسلة المباريات الودية في ساعات مبكرة، حيث يلتقي منتخب الرأس الأخضر مع منتخب فنلندا في تمام الخامسة صباحًا، تليها مواجهة منتخب نيوزيلندا أمام منتخب تشيلي عند الثامنة والربع صباحًا.

وفي العاشرة صباحًا، يصطدم منتخب الجابون بنظيره منتخب ترينيداد وتوباجو، بينما يواجه منتخب أوزبكستان منتخب فنزويلا عند الثانية ظهرًا.

كما تشهد فترة العصر عدة لقاءات، أبرزها مواجهة منتخب أذربيجان مع منتخب سيراليون عبر قناة beIN Sports HD 3، إلى جانب لقاء منتخب إندونيسيا ضد منتخب بلغاريا.

وفي المساء، يلتقي منتخب قبرص مع منتخب مولدوفا، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب ألمانيا ومنتخب غانا في تمام 8:45 مساءً عبر beIN Sports HD 1، ثم لقاء منتخب رواندا أمام منتخب إستونيا.

مباريات كأس عاصمة مصر

ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، يواجه النادي المصري فريق نادي الجونة في الخامسة مساءً، بينما يلتقي المقاولون العرب مع زد إف سي في الثامنة مساءً، وتنقل المباراتان عبر قناة ON Sport.

مباريات الدوري الجزائري

وفي الدوري الجزائري، يلتقي نادي بارادو مع شباب بلوزداد عند الخامسة مساءً، فيما يواجه شبيبة القبائل فريق نجم بن عكنون عند 6:45 مساءً.

وتختتم المواجهات بقمة قوية تجمع مولودية الجزائر مع اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساءً، في لقاء مرتقب بين قطبي الكرة الجزائرية