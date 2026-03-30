قلق دولي من دخول الحوثيين على خط المواجهة في حرب إيران وأمريكا

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن الأوضاع تشهد حالة من الترقب في ظل التصعيد الأخير المرتبط بهجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية.

وأضاف إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، في مداخلة مع أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت: “حتى الآن، لم نسجل أي ضربات أو هجمات حوثية باتجاه الجانب الإسرائيلي أو البحر الأحمر، لكن هناك قلقًا دوليًا متزايدًا”.

وأوضح إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، أن بيانًا صدر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، عبّر عن هذا القلق، محذرًا من أن دخول الحوثيين على خط المواجهة قد يسهم في تعميق الأزمة اليمنية، ويؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية واتساع نطاقها.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إلى أن البيان تضمن أيضًا إدانة لهجمات جماعة الحوثي على إسرائيل، لافتًا إلى أن هذه الرسائل لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تعكس كذلك هشاشة الوضع الاقتصادي داخل اليمن، خاصة بعد الجهود التي بذلها المبعوث الأممي ودول الإقليم لتثبيت وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تفاهمات لوقف هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، بوساطة عمانية مع الجانب الأمريكي.