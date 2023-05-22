على الطريقة السورية.. تحضير أقراص جوز الهند في البيت

تعد أقراص جوز الهند من ألذ الحلويات المحببة عند الجميع وتعتبر أحد انواع الحلوى السورية التي يمكن تحضيرها بسهولة، وتتسم بالقوام الهش والمذاق الشهي، ويحتوي جوز الهند ، على ألياف و مواد مضادة للأكسدة ومعادن ،تحسن وظائف الدماغ وتحافظ على صحة القلب وتعزز المناعة ،واليوم سنعرض لكم طرق مختلفة لإعداد أقراص جوز الهند.

مكونات أقراص جوز الهند :

كوبان من جوز الهند.

ملعقة من الفانيلا.

بياض ثلاث بيضات.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر.

كوب من السكر.

طريقة تحضير اقراص جوز الهند

نضع في وعاء كلاً من بياض الببيض، والملح ونخفقهم بشكل جيد لمدة خمس دقائق.

نضيف إلى المزيج السابق السكر بالتدريج مع استمرار الخفق ثم نضيف الفانيلا ونحصل على مزيج كريمي ثم نضع الخليط السابق في وعاء به كمية مناسبة من الماء الساخن ثم نضيف إليه جوز الهند، والبيكنج باودر مع التقليب جيداً.

نرفع المزيج من الماء الساخن ثم نضعه في الثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نشكل بعد ذلك أقراص جوز الهند ونضعهم في صينية بشكل متناسق.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع صينية جوز الهند بها ونتركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يُصبح لونها ذهبي.