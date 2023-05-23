عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: توصيل المرافق لـ115 مجمعا خدميا وتوريد الأثاث لـ27 آخرين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية لـ "حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية في محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أنه تم نهو الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99% من المجمعات المستهدفة، وجارٍ نهو الأعمال في 4 مجمعات. 

وقال إنه فيما يتعلق بتشغيل وتوصيل المرافق والخدمات لهذه المجمعات، فقد بدأت المحافظات في التعاقد على العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمعا بنسبة 35% من المجمعات التي تم استلامها، كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي بنسبة 30%.

وشمل التقرير استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس في مكان العمل فقط، ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركزا إداريا من إجمالي 52 مركزا مستهدفا بإجمالى نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف جارٍ تدريبهم وفقاً للخطة التي تم وضعها لذلك.

وحول موقف توريد الأثاث للمجمعات الحكومية الجديدة، أشار التقرير إلى أنه تم توريد الأثاث لـ 27 مجمع خدمات، ومن المتوقع الانتهاء من توريد الأثاث لنحو 84 مجمعا خلال شهري مايو ويونيو 2023 لتكتمل بذلك خطة التأثيث والتجهيز والتشغيل على مستوى 332 مجمعا بحلول نهاية سبتمبر القادم.

كما تضمن التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بمبادرة “حياة كريمة”، والتي تتضمن 128 سوقا و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلى، وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 97 مشروعا بشكل كامل، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية طبقاً للمواصفات المتفق عليها، ووفقاً للاتفاق الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى، وكذا سرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الإلكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة لدخول تلك المجمعات الخدمة أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وزير التنمية المحلية مجمعات الحكومية حياة كريمة هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

حضر زوجها وعشيقها في غرفة النوم.. ماذا فعلت سيدة الهانوفيل؟

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: مستمرون في جهود تحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظات

ترشيحاتنا

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

هل يجزئ توزيع ثمن الأضحية على الفقراء بدلا من الذبح.. الإفتاء تحسم الخلاف

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتحول 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ