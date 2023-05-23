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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب توافق على مشروع الموازنة العامة لديوان الوزارة 2023/ 2024

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب

 وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023/2024، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  باعتماد مبلغ الـ 10 ملايين جنيه لقطاع التدريب بالوزارة.

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وكانت لجنة الإدارة المحلية قد طلبت زيادة مخصصات معهد سقارة للتدريب، وزيادة موازنة قطاع التفتيش والمتابعة للوزارة، لتمكينه من أداء دوره ومهامه.

وتتناول اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة). 

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لجنة الادارة المحلية مجلس النواب احمد السجيني التنمية المحلية الإدارة المحلية معهد سقارة

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